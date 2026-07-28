[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 27일 ‘해오름대교 전망대’를 정식 개방했다.

전망대는 교량 하부 기준 22m에서 28m 사이 높이에 위치하며 3층 실내 공간과 4층 옥외 테라스 공간으로 구성됐다. 이용객의 편의를 위해 진입 동선은 두 가지 경로로 운영된다.

영일대 방면에서는 1층 엘리베이터나 1층 계단을 이용해 2층 보행로를 거쳐 진입할 수 있으며 송도 방면에서는 1층 주탑 엘리베이터를 이용해 2층이나 3층에서 내려 전망대를 방문할 수 있다.

운영 시간은 휴무일 없이 매일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 별도의 복잡한 입장 방식은 두지 않았으나 이용객 밀집으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 동시 입장 인원을 50명 내외로 제한해 운영한다.

운영 시간 외 심야 시간대나 기상 악화 시에는 자동 보안시스템을 가동해 전망대 출입을 제어하는 등 관람객 안전 확보에 만전을 기할 방침이다.

포항시 관계자는 “지난 6월 해오름대교 준공 이후 전망대 개방을 기다려준 시민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “시민과 관광객이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 시설 유지와 관리에 힘쓰겠다”고 말했다.