실질적 변화·성과 내도록 청렴정책 내실화 지방공직사회 불신 여전..복마전 열기 전 경고

[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 강삼영 강원특별자치도교육감은 27일 청렴은 1회성 행사로는 담보할수 없다면서 부패취약 분야에 대해서는 교육감에게 수시 직보하라고 특별지시했다. 청렴 유공자에 대해 인센티브를 줄 것이라고도 밝혔다.

강 교육감은 “청렴은 모든 공직자가 자신의 자리에서 함께 지켜야 할 기본 원칙”이라며 “특히 외부 업체나 이해관계자와의 만남에서는 사적인 관계나 친분이 업무 판단에 영향을 미치지 않도록 각별히 주의하고, 사적인 청탁이나 부당한 부탁은 단호하게 거절해야 한다”고 강조했다.

도 교육청은 이날 교육감의 특별지시에 따라 ‘실질적인 변화와 성과를 만드는’ 청렴정책을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 특별지시는 청렴 전담조직이 없는 여건 속에서 각 부서의 책임과 추진동력을 확보하고, 교육감이 직접 추진 상황을 점검하는 체계를 구축해 종합청렴도를 높이기 위해 마련됐다.

도교육청은 먼저 청렴 유공 직원을 위한 실질적인 보상 체계를 마련한다.

특히, 부패취약분야 개선과 종합청렴도 향상에 기여한 직원, 반부패 시책을 적극 추진한 직원에게 실질적인 인센티브를 부여할 수 있도록 제도적 근거를 마련할 방침이다.

부패취약분야에 대한 ‘교육감 직접보고제’도 도입한다. 부패취약분야 주요 개선과제와 현장 모니터링 결과를 감사관이 교육감에게 직접 보고하는 체계를 구축하고, 구체적인 추진 상황을 지속적으로 점검할 예정이다.

아울러 일상에서 체감할 수 있는 실천 중심의 청렴문화도 조성한다. 대규모 일회성 행사 위주의 청렴 행사는 지양하고, 각 부서가 실제 업무 과정에서 실천할 수 있는 청렴 방안을 발굴해 추진한다는 방침이다.

최근 지방 공직 사회에 대한 지역민들의 불신이 여전한 가운데, 각 지자체와 공공기관들의 행보는 ‘청렴 교육’, ‘청렴 캠페인’ 등 이벤트에 치우친 감이 없지 않다.

강 교육감의 특별지시는 비리와 부조리의 복마전을 파헤치기 전에 이제라도 일부 빗나간 공무원들의 사고방식을 바로잡고, 무뎌진 지방공직사회 리걸마인드를 회복시키려는 의지이자 경고로 풀이된다.