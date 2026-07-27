[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 조유진)가 27일 오전 하이서울유스호스텔에서 열린 ‘예비 고등학생 여름방학 수학캠프’ 입소식에 참석했다.

이번 캠프는 2027학년도 예비 고등학생 36명을 대상으로 7월 27일부터 8월 2일까지 7일간 진행된다. 참여 학생들은 서울대 대학생 멘토와 1:1로 연결돼 중학교 수학 전 과정을 복습하고, 고교 진학 전 학습 자신감을 키우는 시간을 갖는다.

이날 입소식에는 학생과 학부모 등 58명이 참석한 가운데, 조유진 영등포구청장이 학생들에게 응원의 메시지를 전하고 서울대 멘토단을 격려하며 알찬 여름방학의 시작을 함께했다.

조유진 영등포구청장은 “이번 캠프가 우리 학생들이 자신만의 학습 방법을 찾고, 배움에 대한 자신감을 키우는 소중한 계기가 되기를 바란다”며 “모든 학생이 탄탄한 기초학력을 바탕으로 자신의 꿈과 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 맞춤형 학습 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.