[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시는 통합 이후 처음 구성하는 규제합리화위원회의 위촉직 위원을 오는 8월 10일까지 공개 모집한다.

규제합리화위원회는 옛 광주시와 전남도가 각각 운영하던 규제개혁위원회를 통합한 민관 협력 심의기구다.

행정부시장과 민간위원장이 공동위원장을 맡으며, 민간 전문가 15명을 포함해 전체 25명으로 구성된다.

위원회는 규제 신설·강화 심사, 규제정비 종합계획 수립, 신산업·민생 분야 규제 특례 심사 등 지역 규제혁신 정책을 심의·의결한다.

모집 분야는 인공지능(AI), 에너지, 문화, 농정, 해양수산, 경제, 건설, 환경, 도시계획, 관광, 교통, 건축, 산림, 보건복지, 기타 규제개혁 등 15개다.

대학교수와 변호사, 기업 관련 단체 임원 등 규제 분야의 학식과 경험을 갖춘 전문가가 지원할 수 있으며 임기는 2년이다.

지원자는 신청서와 관련 서류를 광주청사 혁신평가담당관 규제개혁팀이나 무안청사 법무담당관 규제개혁팀에 제출하면 된다.