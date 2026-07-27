상반기 당기순이익 2956억원 달성

[헤럴드경제=유혜림 기자] iM금융그룹이 올해 상반기 기업대출 확대와 증권 부문의 실적 개선에 힘입어 총영업이익 1조1090억원을 거두며 전년 동기 대비 4.4% 성장했다. 다만 교육세 요율 변경에 따른 일회성 비용과 대손충당금 적립 확대 등의 영향으로 순이익은 지난해 같은 기간보다 소폭 감소했다.

iM금융그룹은 27일 실적발표를 통해 올해 상반기(누적) 지배주주지분 당기순이익이 2956억원을 기록했다고 밝혔다. 이 기간 이자이익은 iM뱅크의 기업대출 확대와 iM캐피탈의 영업자산 성장에 힘입어 전년 동기 대비 4.1% 증가했다.

자본시장 활성화에 따른 iM증권의 수수료이익 확대 등으로 총영업이익도 4.4% 늘었다. 다만 올해부터 적용된 교육세율 변경과 자산 성장에 따른 충당금 적립 증가 등의 영향으로 순이익은 전년 동기 대비 소폭 감소했다.

주력 계열사인 iM뱅크는 상반기 당기순이익 2457억원을 기록했다. 기업대출이 상반기 5.9% 증가하면서 원화대출 잔액은 처음으로 60조원을 넘어섰다. 연체율은 0.87%, 고정이하여신(NPL) 비율은 0.94%를 기록했으며 대손비용률도 0.41%로 안정적인 수준을 유지했다.

iM캐피탈은 영업자산이 13.9% 성장하면서 상반기 순이익 395억원을 기록했다. iM증권은 자본시장 거래 활성화에 따른 수수료이익 증가로 별도 기준 449억원의 순이익을 냈다. iM라이프도 전년 동기 대비 31.9% 증가한 182억원의 순이익을 기록하며 그룹 실적을 뒷받침했다.

이날 이사회는 300억원 규모의 자사주 추가 매입·소각도 의결했다. 지난해 하반기(200억원)보다 50% 늘어난 규모다. 이번 계획이 완료되면 누적 자사주 매입·소각 규모는 1300억원으로 확대된다. iM금융은 지난 2024년 발표한 기업가치 제고 계획에 따라 2027년까지 총 1500억원 규모의 자사주를 매입·소각할 계획이다.

천병규 iM금융지주 그룹재무총괄(CFO) 부사장은 “상반기 보통주자본(CET1) 비율이 역대 최고 수준인 12.27%로 개선됐다”며 “연말까지 자본비율을 안정적으로 관리해 기업가치 제고 계획의 1차 목표를 조기 달성하고, 비과세 배당 기회를 적극 활용해 주주가치 제고를 이어가겠다”고 말했다.