초록우산 통해 자사 제품 후원 폭염 취약계층 여름나기 지원

[헤럴드경제=김현일 기자] 다이슨코리아가 아동복지전문기관 초록우산과 함께 취약계층 아동들에게 선풍기 기능이 포함된 공기청정기를 후원했다고 27일 밝혔다.

다이슨코리아는 공기 순환과 공기 청정 기능을 동시에 갖춘 다이슨 쿨 공기청정기, 다이슨 쿨 포름알데히드 공기청정기, 다이슨 빅+콰이엇 공기청정기 등을 전달했다.

초록우산은 다이슨 제품을 지역아동센터를 포함한 아동복지시설과 취약계층 가정에 전달할 계획이다.

지원 대상에는 기초생활수급 가정, 차상위계층 가정, 한부모가정, 다문화가정 등 폭염에 취약한 가구가 포함됐다. 특히 주거환경이 열악해 여름철 냉방 지원이 시급한 가정과 시설을 중심으로 선정했다.

다이슨코리아는 아이들이 생활하는 실내 공기질 개선과 쾌적한 생활환경 조성에 기여할 것으로 보고 있다.

신정원 초록우산 사회공헌협력본부장은 “폭염은 취약계층 아동에게 더욱 큰 어려움인 만큼, 아이들을 위해 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 다이슨코리아에 감사드린다. 초록우산도 아이들이 건강하고 안전한 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

다이슨 공기청정기는 에어 멀티플라이어 기술을 통해 실내 공기를 효율적으로 순환시켜 더운 날씨에도 시원하고 쾌적한 실내 환경을 조성해준다. 또한 강력한 필터 시스템으로 초미세먼지를 제거하고, 냄새와 가스를 흡착하는 기능을 갖춰 쾌적한 실내 공기질 유지에 기여한다.

한편, 다이슨코리아는 2020년부터 초록우산을 통해 취약계층 아동과 전국 지역아동센터를 대상으로 공기청정기, 헤어드라이어, 무선청소기 등을 꾸준히 후원하며 아동들의 생활환경 개선을 지원하고 있다.