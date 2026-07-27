평화경제특구 추가 지정 필요성 강조 대곶환경재생혁신복합단지 연계 평화산업·지역경제 성장거점 조성 제안 보구곶 방조제 긴급 보수공사 국비 지원 대명항~부래도 철책 철거 건의

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]이기형 김포시장이 정부에 김포 대곶환경재생혁신복합단지의 평화경제특구 추가 지정과 접경지역 기반시설에 대한 국비 지원을 공식 건의했다.

이기형 시장은 27일 정부서울청사에서 열린 ‘제2차 접경지역 평화안전 연석회의’에 참석해 통일부를 비롯한 관계 부처와 접경지역 발전 방안을 논의하며 이 같은 내용을 제안했다.

이날 회의에는 통일부와 국방부, 행정안전부, 인천시·경기도·강원특별자치도 등 광역지방자치단체, 접경지역시장군수협의회 관계자들이 참석해 접경지역의 안전 확보와 지역경제 활성화 방안을 논의했다.

이 시장은 대곶환경재생혁신복합단지를 평화경제특구로 추가 지정할 필요성을 강조했다.

그는 한국수자원공사가 추진 중인 대규모 개발사업과 계양~강화 고속도로, 수도권 제2순환고속도로 등 우수한 교통망을 갖춘 만큼, 평화경제특구 지정이 이뤄질 경우 기존 개발사업과 연계한 시너지 효과를 기대할 수 있다고 설명했다.

특히 첨단산업과 평화산업을 동시에 육성하고 기업 유치와 일자리 창출을 확대해 김포 북부권 성장의 새로운 거점으로 발전시킬 수 있다는 점도 언급했다.

이 시장은 “접경지역은 오랜 기간 국가안보를 위해 각종 규제와 희생을 감내해 온 만큼 이제는 평화와 경제가 공존하는 성장 거점으로 전환될 수 있도록 정부의 정책적 지원이 필요하다”고 말했다.

이 시장은 또 국가안보 기능을 수행하는 보구곶 방조제에 대한 국비 지원도 요청했다.

김포시 보구곶 방조제는 군사작전과 해안 방어에 중요한 역할을 담당하고 있지만 유지·관리 비용은 지방자치단체가 전액 부담하고 있다.

최근에는 해안 침식과 월파로 일부 구간이 훼손돼 태풍이나 집중호우 발생 시 추가 유실과 농경지 침수 우려도 커지고 있다.

이에 이 시장은 약 100억 원 규모의 보수공사 비용을 국가가 지원하고 접경지역 방조시설의 관리 주체를 중앙정부로 전환하는 방안도 함께 검토해 줄 것을 정부에 건의했다.

이 시장은 “보구곶 방조제는 단순한 지방시설이 아니라 국가안보와 주민 안전을 동시에 책임지는 핵심 기반시설”이라며 “국가적 역할을 수행하는 시설인 만큼 정부의 적극적인 재정 지원과 관리체계 개선이 필요하다”고 밝혔다.

이밖에 대명항에서 부래도에 이르는 군 철책 철거도 주요 건의사항에 포함됐다.

현재 해당 구간은 철책이 유지되고 있지만 맞은편 강화도는 철책 없이 관리되고 있으며 인근 초지대교~인천시계 구간은 국방부의 경계과학화사업과 연계해 철거가 추진되고 있다.

이 시장은 “과학화 경계체계를 기반으로 대명항 일대 철책을 단계적으로 철거해 주민 안전과 지역 발전을 함께 이끌 수 있도록 정부의 적극적인 검토를 요청했다”고 말했다.