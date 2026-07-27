김왕규 양구군수, 국회 행안위원장 면담 정부와 국회도 강원-경기 평화정책 화답

[헤럴드경제=함영훈 기자] 이재명 대통령의 “평화는 혜택” 언급 이후 접경기 시장, 군수들이 정파를 초월해 적극적인 평화 정책의 현실화를 위해 중앙정부, 국회와의 토론 접점을 늘려나가고 있다.

우상호 도지사가 이끄는 강원특별자치도는 27일 전체군사보호구역의 1.7%에 해당한 지역에 대한 규제 해제 및 완화를 국방부에 건의했다.

강원특별자치도 김동인 철원군수 등 접경지 5개 군수들은 27일 오전 통일부와 평화 정책의 현실화를 논의했다.

이 중 김왕규 양구군수는 이날 오후 김영진 국회 행정안전위원장을 만났다.

김 군수는 김 위원장에게 민통선 북상, 안대리 비행장 군사규제 완화, 국도 46호선 병목지점 구조개선(4차선 확장) 사업 등 양구군 주요 현안에 대한 국회 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

김 군수는 또 지역 발전과 주민 불편 해소를 위한 핵심 사업의 필요성을 설명하며, 사업이 원활히 추진될 수 있도록 협조를 건의했다.

한편, 이 대통령의 접경지 평화정착 발언 이후, 지난 6.3 지방선거에서 강원도 접경지 5개군 중 4개군은 민주당이 석권했고, 1개 군은 야당소속 단체장이 도전자인 여당 후보에게 근소한 표차로 겨우 이기면서 수성할 수 있었다.

앞으로 강원도 표심은 ‘대결 조장’보다는 ‘평화정책의 현실화’가 더 먹혀들어갈 가능성이 커졌다.