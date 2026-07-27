- 유럽 지질조사기관 협의체와 업무협약 체결 - 호라이즌 유럽 등 국제연구 참여 기반 마련

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우리나라가 유럽과 지질·자원 분야 연구협력을 확대 강화한다.

한국지질자원연구원(KIGAM)은 지난 23일 유럽 지질조사기관 협의체 EuroGeoSurveys(EGS) 와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이를 통해 핵심원자재, 탄소포집·저장(CCS), 지질데이터, 지질재해, 수자원 등 지질과학 전반에 걸친 국제협력을 확대하기로 했다. 또 한국과 유럽의 지질과학 공동체를 연결하고 국제 공동연구와 연구자 교류를 확대하기로 했다.

양 기관은 ▷핵심원자재 공급망 및 탄소포집·저장(CCS) ▷지질데이터 공동 활용과 디지털 전환, AI 기반 기술 협력 ▷지질도 작성과 3차원 지질모델링 ▷지질재해 및 수자원 관리 ▷연구자 교류와 교육·훈련 등 다양한 분야에서 공동연구와 기술협력을 추진할 예정이다.

특히 AI 기반 디지털 지질정보 인프라 구축, 자원평가 방법론 고도화, 지하공간 디지털 트윈 기술 개발, 지하수 모니터링 등 미래 지질과학 분야의 협력을 강화한다. 또한 호라이즌 유럽(Horizon Europe)과 RAMP 등 주요 국제 공동연구 프로그램 참여를 위한 협력도 함께 추진하기로 했다.

권이균 한국지질자원연구원장은 “이번 업무협약은 유럽 지질조사기관들과의 협력을 한 단계 발전시키는 중요한 계기가 될 것”이라며 “과학기술 교류와 공동연구를 확대하고 한국과 유럽 지질과학 공동체 간 협력을 더욱 공고히 해 지속가능한 발전과 자원안보에 기여해 나가겠다.”고 말했다.

한편 EGS는 유럽 37개국 국립지질조사기관이 참여하는 협의체로, 유럽연합(EU)에 지질·자원 분야의 과학적 자문과 정책 지원을 제공하고 있다. 향후 KIGAM은 유럽 지질조사기관과의 협력 기반을 더욱 확대하고, 핵심원자재와 기후변화 대응, 디지털 지질정보, AI 기반 지질기술 등 미래 전략 분야에서 글로벌 공동연구를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.