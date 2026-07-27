24개월 이하 영아 가정 및 임산부 대상…최대 90일까지 육아용품 대여 아기침대, 젖병소독기, 신생아 카시트 등 9종 연회비 1만 원으로 이용 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 조유진)가 영아 가정의 경제적 부담을 덜고 건강한 양육 환경을 조성하기 위해 ‘출산·육아용품 대여 서비스’를 운영한다고 밝혔다.

영아기 출산‧육아용품은 사용기간이 짧은 반면, 고가여서 새로 구매하기에 부담이 큰 경우가 많다. 이에 구는 영유아 가정의 경제적 부담을 덜기 위해 다양한 육아용품을 자유롭게 이용할 수 있는 ‘대여 서비스’를 운영한다.

지원 대상은 영등포구에 주민등록을 두고 있는 24개월 이하 영아 가정 및 임산부이다. 대여 기간은 기본 60일이며, 1회에 한해 30일 연장이 가능하다.

대여 서비스는 영등포구육아종합지원센터 장난감도서관 당산1호점, 신길점, 대림점 등 총 3개 지점에서 운영된다.

대여품목은 ▷아기침대 ▷기저귀갈이대 ▷신생아 카시트 ▷유아차 ▷바운서 ▷범보의자 ▷아기식탁의자 ▷아기띠 ▷젖병소독기 등 9종으로 1인당 1점까지 대여할 수 있다.

대여 비용은 영아 1인당 연회비 1만 원이다. 국가유공자, 기초생활수급자, 한부모가정, 장애인, 위탁아동 가정은 전액 면제이며 다자녀 가정은 50% 감면 받을 수 있다.

장난감도서관 운영시간은 화~금요일은 09:30~17:30까지, 토요일은 09:30~16:00(대림점은 12:00까지)까지이며 일요일, 월요일, 공휴일은 휴관한다.

대여를 희망하는 구민은 영등포구육아종합지원센터 누리집에서 회원가입 후, 신분증과 주민등록등본 등 증빙 서류를 지참하여 가까운 지점을 방문하면 된다.

조유진 영등포구청장은 “아이를 키우면서 느끼는 경제적 부담을 덜어드리고자 이번 사업을 추진하게 됐다”라며 “앞으로도 안심하고 아이를 낳고 키울 수 있는 영등포를 만들기 위해 다양한 양육 지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 전했다.