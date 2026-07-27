국내 기업 첫 전략적 파트너십 체결 AI 풀스택 역량 기반 비즈니스 지원

삼성SDS가 글로벌 인공지능(AI) 기업과 협력을 본격화한다. AI 풀스택 역량을 기반으로 기업 비즈니스 지원을 넘어, 국가 AI 경쟁력 강화에도 기여한다는 방침이다.

삼성SDS는 최근 국내 기업 최초로 앤트로픽과 전략적 파트너십 협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 해당 협약에 따라 양사는 ▷국내 AI 확산 ▷산업별 AI 활용 ▷AI 신규시장 공동 발굴 ▷AI 전문 인력 공동 양성 등 전방위 AI 협력에 나선다.

지난 4월 삼성SDS는 오픈AI와 국내 기업 최초로 리셀러·파트너 계약을 맺었고, 같은 달 구글 클라우드와도 AI·클라우드·보안 등 전 영역에서 전략적 파트너십을 체결한 바 있다.

최근 AI가 생산성 향상 도구를 넘어 기업 성장, 산업 혁신, 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡으면서, 세계 최고 수준의 AI 기술 및 글로벌 AI 프론티어 기업과 개방형 협력도 중요해지고 있다. 이에 삼성SDS는 AI 인프라, 컴퓨트, 프론티어 AI, 엔터프라이즈 플랫폼 분야에서 글로벌 기업들과 협력을 통해 국내 AI 생태계 확산과 기업 고객의 AI 도입을 지원하고 있다.

세부적으로 삼성SDS는 ▷삼성 클라우드 플랫폼·구독형서비스(GPUaaS)·글로벌 멀티클라우드 등 AI 인프라 ▷패브릭스·글로벌 프론티어 AI 플랫폼 등 AI 플랫폼 ▷브리티웍스 등 AI 설루션 등을 아우르는 AI 풀스택 역량을 기반으로 기업의 비즈니스 혁신을 지원하고 있다.

나아가 삼성SDS는 글로벌 AI 기술과 산업별 디지털 혁신 경험을 결합해, 고객의 AI 도입부터 구축·운영까지 전 과정을 지원한다. 이를 통해 대한민국 AI 경쟁력 강화에도 기여한다는 계획이다.

삼성SDS는 “글로벌 AI 리더들과의 협력을 확대해 AI 풀스택을 지원하는 신뢰받는 AI 파트너로서 대한민국 AI 생태계 발전을 이끌어 나갈 계획”이라고 밝혔다. 고재우 기자