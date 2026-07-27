참가비 전액 소방가족 단체에 전달

LG유플러스는 소방청과 함께 10월 17일 세종중앙공원에서 ‘U+119 메모리얼런 2026’을 개최한다고 27일 밝혔다. 올해로 2회째를 맞는 U+119 메모리얼런은 LG유플러스가 소방청과 함께 진행하는 러닝 행사다. 참가자들이 달리기를 통해 순직 소방관의 숭고한 희생을 기억하고, 감사의 마음을 전하는 LG유플러스의 대표 사회공헌 프로젝트다. 달리기 참가자들은 자신의 이름과 함께 순직 소방관의 이름과 순직 일자가 적힌 배번 표를 착용하고 달리게 된다.

참가비는 순직 소방관 유가족 단체인 ‘소방가족 희망나눔’에 전달돼, 순직 소방관들의 추모 활동과 유가족 지원에 활용된다. 올해 역시 지난해와 유사한 규모로 진행될 예정이다.

지난해 U+119 메모리얼런 행사(사진)에는 일반인 참가자 2000여명, 소방 가족 300여명이 참여한 바 있다. 행사 시작 전 국민의례에서는 LG유플러스의 인공지능(AI) 음성 합성 기술을 활용해 복원한 순직 소방관들의 목소리로 국기에 대한 경례가 진행됐다.

해당 음성은 2024년 1월 경북 문경시 화재 진압 현장에서 순직한 고 김수광 소방장과 2019년 독도 응급환자 이송 중 헬기 추락 사고로 순직한 고 박단비 소방교의 생전 음성을 기반으로 제작됐다. U+119 메모리얼런 2026은 소방을 상징하는 11.9㎞, 가족·지인과 함께 부담 없이 완주할 수 있는 5㎞ 코스 중 하나에 참여할 수 있다. 고재우 기자