27일 오전 서울 강서구 김포공항 국내선 청사가 여름 휴가철을 맞아 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 한국공항공사에 따르면 오는 8월 10일까지 여름 휴가철을 맞아 국내선 145만명, 국제선 125만 명 등 총 270만 명이 전국 공항을 이용할 것으로 예상된다. 아래쪽 사진은 같은 시각 서울 중구 한강대로의 한산한 모습. 임세준·윤창빈 기자


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