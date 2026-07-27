27일 오전 서울 강서구 김포공항 국내선 청사가 여름 휴가철을 맞아 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 한국공항공사에 따르면 오는 8월 10일까지 여름 휴가철을 맞아 국내선 145만명, 국제선 125만 명 등 총 270만 명이 전국 공항을 이용할 것으로 예상된다. 아래쪽 사진은 같은 시각 서울 중구 한강대로의 한산한 모습. 임세준·윤창빈 기자
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입력 2026-07-27 11:11:28
27일 오전 서울 강서구 김포공항 국내선 청사가 여름 휴가철을 맞아 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 한국공항공사에 따르면 오는 8월 10일까지 여름 휴가철을 맞아 국내선 145만명, 국제선 125만 명 등 총 270만 명이 전국 공항을 이용할 것으로 예상된다. 아래쪽 사진은 같은 시각 서울 중구 한강대로의 한산한 모습. 임세준·윤창빈 기자
“우리집이 종부세?” 1년 새 공시가 12억 초과 17만가구 늘었다 [부동산360]
정부의 세제개편안에 종합부동산세 기본공제액 기준을 기존 12억원(1주택)에서 소폭 상향하는 내용이 담길 것으로 전망되는 가운데, 전문가들 사이에선 13억~15억원이 적정선이라는 평가가 나오며 기본공제액이 상향될 경우, 중저가 지역을 중심으로 새로운 기준선에 대한 키 맞추기 현상은 심화될 수 있다는 관측이다.
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었
“1000만 갈 줄 알았는데” 천하의 전지현도 쓴맛…200억 쏟아붓고, 극장 내리기도 전에 ‘OTT행’
[헤럴드경제=박세정 기자] 제작비 200억원을 쏟아부은 영화 ‘군체’가 극장 상영을 끝내기도 전에 결국 온라인동영상플랫폼(OTT) 행을 택했다. ‘극장 상영 중 OTT 공개’라는 이례적인 행보다. 군체는 초호화 캐스팅과 스타 연출진의 만남으로 ‘1000만 관객’까지 기대를 모았지만, 극장 산업 침체와 OTT 쏠림이 심해지면서 사실상 쉽지 않아졌다. 결국 수익성 확보를 극대화하기 위해 OTT 공개라는 특단의 조치를 내놨다는 분석이다. 업계에 따르면 지난 23일부터 쿠팡플레이, 왓챠, 웨이브, 애플TV 등 OTT에서도 군체를 볼 수 있게 됐다. 지난 5월 21일 개봉한 군체는 서울 도심의 초고층 빌딩에서 정체불명의 집단 감염사태가 발생하면서 일어나는 일을 그린 액션, 스릴러 영화다. 전지현을 비롯해 고수, 지창욱, 구교환, 신현빈, 김신록 등 초호화 배우진과 ‘부산행’ 등 다수의 흥행작품을 만든 연상호 감독의 만남으로 화제가 됐다. 200억원 투입된 대작으로 1000만 관객까지 도전해
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.