[헤럴드경제=이상섭 기자] 정성호 법무부 장관이 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 참석해 노경필 법원행정처장과 대화하고 있다.


babtong@heraldcorp.com