주거 이전비 최대 700만원 의료비 최대 200만원 등

[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)가 세이브더칠드런 남부지역본부와 손잡고 부산지역 주거 및 의료 위기 아동 가구를 돕기 위한 ‘골든타임 세이프홈’ 사업 참여가정을 모집한다고 27일 밝혔다.

HUG는 부산에 거주하는 기저질환 보유 만 18세 이하 아동 양육 가구 중 의료서비스가 필요한 10가구를 선정해 지원할 계획이다.

특히 ‘전세사기 피해자 지원 및 주거 안정에 관한 특별법’에 따른 전세피해자 결정 가구를 비롯해 HUG 저리 대출을 통해 이주를 준비·진행 중인 가구, 중위소득 100% 이하 저소득 가구를 우선 선발한다.

선정된 가구에는 월세, 이사비, 중개수수료 등 주거지원금 최대 700만원과 진료·검사·약제비 등 의료비 최대 200만원이 실비로 지원된다. 여기에 매월 1회 모니터링을 통한 심리·정서 지원과 지역 보건 인프라 연계 서비스도 함께 제공된다.

신청은 온라인 구글 폼 접수 후 증빙서류를 세이브더칠드런 남부지역본부 이메일로 제출하면 된다. 자세한 내용은 세이브더칠드런 부산아동권리센터를 통해 확인할 수 있다.

HUG 관계자는 “이번 사업이 전세사기 피해 등으로 위기에 처한 아동 가구에 안전하고 건강한 주거환경을 제공하는 마중물이 되길 바란다”고 전했다.

한편 HUG는 지난 24일부터 총 300호 규모의 11차 든든전세 주택의 수시 입주자를 모집하고 있다. 든든전세 주택은 HUG가 임대인 대신 전세보증금을 갚아준 주택을 경매 등으로 직접 매입해 무주택 세대에게 공공 임대주택으로 공급하는 사업이다.