한토신 골프단 인수…박지영·홍정민·조아연 등 5명

[헤럴드경제=윤성현 기자] HJ중공업이 한국여자프로골프(KLPGA) 선수들로 구성된 골프단을 창단하고 스포츠 마케팅에 나선다. 한국토지신탁 골프단을 인수해 ‘HJ중공업 골프단’으로 새 출발하며, 하반기 시즌부터 선수들은 HJ중공업 로고를 달고 국내외 대회에 출전한다.

HJ중공업은 지난 24일 서울 남영동 사옥에서 KLPGA 선수들로 구성된 HJ중공업 골프단 창단식을 열고 본격적인 운영을 시작한다고 27일 밝혔다.

선수단은 KLPGA 소속 박지영, 홍정민, 조아연 선수와 2부 투어에서 활동 중인 김민서 선수, 고교생 유망주 박서진 선수 등 총 5명으로 구성됐다. 선수들은 하반기 첫 대회인 오로라월드 챔피언십을 포함해 국내외 주요 대회에 HJ중공업 로고를 부착하고 참가할 예정이다.

HJ중공업은 국내 프로 스포츠 발전과 브랜드 가치 제고를 위해 올해 초부터 한국토지신탁 골프단 선수 인수 절차를 진행해 왔다. 회사는 이번 골프단 인수를 기업 이미지 제고와 ESG 활동을 겸한 전략적 투자로 보고 있다.

창단 멤버 가운데 박지영 선수는 KLPGA 투어 통산 10승을 기록한 선수다. 국가대표 상비군 출신으로 2014년 KLPGA에 입회한 뒤 꾸준히 활약했으며, KLPGA ‘10승 클럽’에 이름을 올렸다.

홍정민 선수는 2020년 입회 후 투어 정상급 선수로 활동해 왔다. 지난해에는 메이저 대회 첫 우승을 포함해 시즌 다승과 상금 랭킹 선두에 오르며 커리어 최고 성적을 냈다.

조아연 선수는 최연소 국가대표 출신으로 2019년 KLPGA 투어에 데뷔했다. 데뷔 시즌 2승을 거두며 신인왕을 차지한 바 있다.

HJ중공업은 골프단 운영을 단순 후원에 그치지 않고 고객과의 소통을 확대하는 플랫폼으로 활용할 방침이다. 선수들의 경기력 향상과 지속 성장을 지원하는 한편, 프로암 행사와 팬 참여 프로그램, 지역사회 연계 행사 등을 통해 브랜드 접점을 넓힌다는 계획이다.

HJ중공업 관계자는 “골프단 운영을 통해 회사와 선수, 고객과 지역사회가 함께 성장하는 밑그림을 그리고 있다”며 “앞으로 스포츠 마케팅과 ESG 활동, 지역사회 공헌 프로그램 등을 유기적으로 연계해 HJ중공업만의 브랜드 가치와 사회적 가치를 함께 높여 나가겠다”고 말했다.