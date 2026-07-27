[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시는 여름 휴가철 광주권역 공공심야·달빛어린이병원과 공공심야 약국을 운영한다.

광주권에서는 소아 경증 환자를 진료하는 공공심야·달빛어린이병원 5곳과 심야 시간대 의약품을 판매하는 공공심야약국 6곳이 운영 중이다.

남구 광주기독병원은 평일 오후 6시부터 자정, 토요일 오전 8시 30분부터 자정, 일요일·공휴일 오전 9시 30분부터 자정까지 진료하며, 협력약국인 해오름온누리약국도 같은 시간 운영한다.

광산구 광주센트럴병원은 평일 오후 6시부터 자정, 주말·공휴일 오전 9시부터 자정까지 문을 연다. 수완중앙온누리약국은 오전 9시부터 자정, 수완아이러브약국은 오전 9시부터 오후 9시 30분까지 운영한다.

북구 아이맘아동병원은 월∼수요일 오후 6시부터 오후 11시, 주말·공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지 진료하며 다나온누리약국이 연계된다.

북구미래아동병원은 목·금요일 오후 6시부터 오후 11시, 토요일 오전 8시 30분부터 오후 6시, 일요일·공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며 아이사랑약국이 처방약 조제를 맡는다.

서구 우리아동병원은 평일 오후 6시부터 오후 11시, 주말·공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지 진료하며 금호제일약국이 협력한다.

공공심야약국은 동구 오렌지약국, 서구 종원종로약국, 남구 나래약국·해오름온누리약국, 북구 백림약국, 광산구 라온약국이다.

해오름온누리약국은 자정까지, 나머지 5곳은 다음 날 오전 1시까지 운영하며 일반의약품과 처방약 판매, 복약 지도 서비스를 제공한다.

병원과 약국의 위치·운영시간은 전남광주통합특별시와 중앙응급의료센터 ‘E-Gen’ 누리집 등에서 확인할 수 있다.