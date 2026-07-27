주요 모델 4종 지원…박은빈 S90 탑승 열혈 검사 男 주인공 XC60 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 볼보자동차코리아는 tvN이 새롭게 선보이는 토일드라마 ‘오싹한 연애’에 플래그십 라인업인 ‘XC90’, ‘S90’과 함께 주요 모델을 지원한다고 27일 밝혔다.

지난 18일 첫 방송된 ‘오싹한 연애’는 귀신을 보는 재벌 성식네와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사가 미스터리한 사건과 마주하며 펼쳐지는 오컬트 로맨스 드라마다. 배우 박은빈이 사람들과 거리를 두며 살아가는 국내 최고급 호텔 대표 천여리 역을, 배우 양세종이 사건의 진실을 끝까지 파고드는 열혈 검사 마강욱 역을 맡았다.

볼보코리아는 극 중 여자 주인공 차량으로 플래그십 세단 ‘S90’을 지원한다. 호텔 대표이자 상속녀로서 지닌 우아하고 절제된 이미지를 강조하며 S90의 여유로운 공간과 세련된 디자인을 자연스럽게 보여준다.

남자 주인공 차량으로 등장하는 XC60은 사건의 단서를 추적하며 도심과 여러 현장을 오가는 장면에 활용되는 등 인물의 적극적이고 역동적인 성격을 전달한다.

이 외에도 여자 주인공 사촌 동생의 차량인 XC40은 컴팩트한 차체와 감각적인 디자인으로 젊고 개성 있는 캐릭터의 분위기를 부각한다. 야망 있는 캐릭터인 호텔&리조트 그룹 후계자의 차량 XC90은 넉넉한 공간과 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV)의 강인한 존재감을 통해 인물의 사회적 지위와 럭셔리한 라이프스타일을 표현한다.

이윤모 볼보코리아 대표는 “서로 다른 매력을 지닌 등장인물들의 여정에 볼보자동차를 대표하는 모델이 자연스럽게 어우러지며 브랜드가 추구하는 세련된 디자인과 편안한 이동 경험을 전달할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 문화 콘텐츠와의 협업을 통해 고객들이 일상에서 볼보자동차코리아의 가치를 경험할 수 있는 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 볼보코리아는 지난 22일 서울 그랜드 하얏트 서울에서 대형 전기 플래그십 세단 ‘볼보 ES90’ 론칭행사를 열었다. 특히, 이번 행사에서 ES90의 국내 판매 가격을 글로벌 주요 시장 대비 약 5000만원 저렴한 7294만원부터 책정해 눈길을 끌었다.

ES90의 국내 판매 가격은 ▷싱글 모터 익스텐디드 레인지 플러스 7294만원 ▷싱글 모터 익스텐디드 레인지 울트라 8055만원 ▷트윈 모터 플러스 7960만원 ▷트윈 모터 울트라 8741만원 ▷트윈 모터 퍼포먼스 울트라 9541만원이다.