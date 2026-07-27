현장 맞춤형 개발 프로세스 도입 해양 무인체계 사업 영역 확대 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(이하 LIG D&A)는 소방청 수난구조대원을 위한 무인수상정(민군협력진흥원 주관 민군기술협력사업) 주관연구개발기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 방위사업청과 소방청이 추진하는 민군기술협력 확대 정책의 일환이다. LIG D&A는 이 사업을 통해 군용 무인 기술을 재난대응 분야에 적용, 구조대원의 안전 보장에도 이바지하겠다는 방침이다.

LIG D&A는 군 무인수상정 개발을 통해 이미 검증을 마친 ▷자율운항 ▷장애물 회피 ▷원격 지휘통제 ▷센서통합 등의 기술을 집약, 수난 구조 임무에 최적화된 무인수상정을 개발할 계획이다.

특히 설계 이전 단계부터 소방청 산하 수난구조대를 직접 방문해 실제 구조 환경과 운용상의 애로사항을 경청, 이를 개발에 반영하는 현장 중심 개발 프로세스를 가동한다.

LIG D&A는 수난구조 무인수상정 사업 수주를 계기로 해양 무인체계 사업 영역을 확대한다는 방침이다. 앞서 2015년부터 민군 과제로 무인수상정 해검 시리즈를 개발하며 관련 경험과 기술을 축적한 바 있다. 내년까지는 정찰용 무인수상정 체계개발을 통해 국내 최초로 전투용 적합 판정을 받은 무인수상정을 해군에 납품해 배치 및 운용될 예정이다.

LIG D&A는 국내에서 확보한 운용 레퍼런스를 바탕으로 동남아 등에 수출을 적극 추진할 계획이다. 신용화 미래전장사업본부장은 “이번 사업은 위험천만한 구조 현장의 안전을 확보하는 동시에 LIG D&A의 무인수상정이 민수분야로 확장하는 중대한 출발점”이라며 “앞으로도 축적된 첨단 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 글로벌시장까지 사업영역을 지속적으로 넓혀나갈 것”이라고 말했다.

한편, LIG D&A는 지난 5월 부산 영도 앞바다에서 무인수상정 첫 실증을 진행했다.