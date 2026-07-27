삼성화재 ‘간질환 분석결과’ 발표 간질환 사망자 7787명…9위 기록 대부분 증상 없어…체중관리 중요 지방간 환자 절반은 고혈압·당뇨병·고지혈증

[헤럴드경제=김벼리 기자] ‘중년의 병’으로 여겨지던 지방간이 최근 20·30대로 확산하고 있다. 20대 지방간 유병률은 10년간 1.5배 늘었고, 30대도 1.2배 늘었다는 삼성화재 분석 결과가 나왔다.

삼성화재는 27일 세계 간염의 날(7월 28일)을 맞아 이런 내용의 ‘간질환 분석 결과’를 발표했다. 간질환은 간에 발생하는 염증이나 손상, 기능 저하 상태 등을 뜻한다. 지방간, 간염, 간경변증, 간암 등이 대표적 간질환이다.

삼성화재는 이번 분석을 위해 자사의 ‘건강정보 통합플랫폼(건강DB)을 활용했다. 삼성화재 관계자는 “이번 자료는 2015년부터 10년 이상 축적한 건강DB를 토대로 지방간을 비롯한 만성 간질환의 치료 여정과 의료비 변화 등을 종합적으로 살펴봤다“고 설명했다.

분석에 따르면 2024년 기준 간질환 사망자는 7787명으로 전년보다 순위가 2단계(11위→9위) 올랐다. 간암 사망자(1만432명)를 포함하면 약 1만8000명이 간질환으로 사망했다. 암, 심장질환, 폐렴, 뇌혈관질환에 이어 다섯번째로 높은 사망 원인이다. 특히 30~50대의 비중이 컸다.

최근에는 지방간 증가세가 두드러지고 있다. 건강보험심사평가원에 따르면 대사이상에 따른 비알코올성 지방간 환자는 2014년 2만5000명에서 2024년 13만8000명으로 약 5.5배 증가했다. 삼성화재 건강DB에서도 지방간 관련 실손보험 지급 고객은 2015년 1만2000명에서 2025년 2만3000명으로 약 2배 늘었다.

특히 과거 중·장년층이 중심에서 젊은층으로 확대되고 있다. 삼성화재 분석 결과 20대 지방간 유병률은 10년간 인구 10만명당 148명에서 216명으로 약 1.5배, 30대는 355명에서 443명으로 1.2배 이상 증가했다. 또한 지방간 환자의 절반은 고혈압·당뇨병·고지혈증도 걸려 지방간이 대사질환과 밀접하게 연관된 것으로 나타났다고 삼성화재는 분석했다.

지방간은 조기 관리가 중요하지만 대부분 증상이 없어 치료 시기를 놓치는 경우가 적지 않다고 삼성화재는 강조했다.

질병관리청에 따르면 지방간 환자의 79.9%는 건강검진에서 우연히 발견됐다. 이후 의료기관을 찾아 치료를 시작한 비율은 57.7%에 그쳤다. 삼성화재가 지방간 진단 고객 1만1193명을 10년간 추적한 결과 지방간 환자의 4%는 간경변으로, 1.5%는 간암으로 이어졌다. 특히 당뇨병을 동반한 환자는 10년 내 간경변 진행률이 5.2%로, 만성질환이 없는 환자(3.9%)보다 1.3%포인트 높았다.

질환이 진행될수록 의료비 부담도 급격히 커졌다. 만성 바이러스성 간염 단계에서는 항바이러스 치료와 정기검진 중심으로 의료비 부담이 상대적으로 낮지만 간경변으로 진행하면 인당 의료비는 약 3.9배, 간암은 약 7.3배까지 불었다.

간경변 이후에는 추가 합병증과 간암으로 이어질 위험도 컸다. 2015년 간경변 진단 고객 960명 가운데 10.1%는 이후 간암으로 진행됐다. 약 30%는 복수(21.1%), 위식도정맥류(11.1%), 복막염(3.5%), 간성뇌증(2.7%), 간신증후군(2.4%) 등 합병증을 경험했다. 합병증이 발생한 환자는 사망 위험과 중환자실 이용률이 높고 의료비 부담 역시 많이 증가하는 것으로 나타났다.

간 기능이 회복 불가능한 단계에서는 간이식이 시행된다. 간경변 환자의 11.1%, 간암을 동반한 간경변 환자의 13.3%가 간이식을 받은 것으로 분석됐다. 간이식은 수술뿐 아니라 이식 전 검사, 중환자실 치료, 면역억제제 복용과 장기 추적관리 등이 이어져 경제적 부담이 장기간 지속되는 특징이 있다.

지방간 예방과 개선을 위해서는 체중 관리가 중요하다고 삼성화재는 강조했다. 체중의 5~10%만 감량해도 지방간 개선 효과를 기대할 수 있다. 최근에는 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료를 위한 신약이 잇따라 긍정적인 연구 결과를 발표하면서 향후 약물치료의 역할도 확대될 것으로 전망했다. 대사이상 관련 지방간염이란 비만·당뇨병·이상지질혈증 등 대사 질환과 연관된 진행성 간 질환을 말한다.\

삼성화재 장기미래가치연구소는 “최근 젊은층의 지방간 증가세가 뚜렷한 만큼 조기 발견과 고위험군 관리가 무엇보다 중요하다“며 ”앞으로도 질환별 치료 현황과 의료비 흐름을 지속적으로 분석해 고객의 보장 수요를 살피고 건강한 삶에 기여할 수 있도록 노력하겠다“고 말했다.