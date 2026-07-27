- 하반기 1800억원 규모 융자 지원…IBK기업은행 연계 기업 추가 금리 인하, 우대 대상도 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시의 지역경제 활성화 육성자금 지원이 27일부터 실시된다. 이번 지원은 일반경영안정자금 지원규모와 우대금리 적용 대상도 확대됐다.

대전시는 이 같은 내용의 지역 중소기업의 자금난 해소와 경영 안정을 위한 ‘2026년 하반기 중소기업 육성자금’을 융자 지원한다고 27일 밝혔다.

이번 지원 금액은 총 1800억원 규모며 기업 수요가 높은 ‘일반 경영안정자금’ 지원 규모를 상반기보다 200억원 늘린 1000억원으로 높였다.

자금별 지원 규모는 ▷경영 운영에 필요한 일반 경영안정자금 1000억원 ▷신용보증기금·우리은행·하나은행과의 협업을 통한 지역특화 협약보증 400억원 ▷부지 매입과 시설 투자를 위한 창업 및 경쟁력강화사업자금 250억원 ▷원자재 구매 등 제품 생산을 위한 구매조건 생산지원자금 150억원 등이다.

특히 하반기부터는 고액 기부 기업인 ‘나눔명문기업’과 성평등가족부가 인증한 ‘가족친화 인증기업’을 우대금리 적용 대상에 추가해 지원 범위를 넓혔다.

또한 지난 20일 IBK기업은행과 업무협약을 맺음에 따라 IBK기업은행을 통해 경영안정자금을 신청하는 기업은 최대 1%의 추가 금리 인하 혜택을 받도록 했다.

자금 지원을 희망하는 기업은 대전일자리경제진흥원 누리집(홈페이지)을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

대전시 권경민 기업지원국장은 “올해 상반기 자금 지원 성과를 바탕으로 하반기에는 더 많은 기업이 유리한 조건으로 자금을 이용할 수 있도록 지원 규모와 우대 혜택을 확대했다”며 “지역 중소기업의 성장과 지역경제 활성화를 위해 실효성 있는 금융 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.