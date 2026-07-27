“이대로면 지선·전대 개입이나 다름없어”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 최민희 더불어민주당 의원은 27일 이른바 신천지 정교 유착 의혹을 수사 중인 검경 합동수사본부를 향해 “언론에 수사 결과를 선택적으로 흘리지 말고 수사 결과를 공개하라”고 했다.

최 의원은 이날 오전 ‘YTN 라디오 장성철의 뉴스명당’에서 “이대로라면 합수본의 지방선거·민주당 대표 경선 개입이라고 얘기해도 할 말이 없을 것”이라며 이같이 말했다.

최 의원은 김민석 전 국무총리가 제기한 신천지의 민주당 전당대회 개입 의혹에 대해서도 비판했다. 그는 “막연하게 ‘반명(반이재명)·분열주의·신천지, 3자 비밀 연합을 깨는 게 이번 전대의 본질’이라며 한 후보가 말씀하셨는데 추상적 개념”이라며 “막연한 이런 워딩은 당을 위험에 빠뜨릴 수 있다. 일반 권리당원들은 ‘내가 신천지라고?’ 이렇게 섭섭하실 수도 있을 것 같아 매우 조심스럽다”고 지적했다.

아울러 “신천지 일부가 우리 당의 누군가와 조직적으로 연계해 당을 위해할 목적으로, 전당대회에 개입할 목적으로 집단적으로 타고 들어왔다면 민주당에 위헌 정당 시비가 일어날 수도 있는 일”이라고 말했다.

이어 “다른 보도를 보면 민원을 목적으로 (신천지 신도가) 민주당에 조직적으로 수십 명이 들어왔다는 것”이라며 “지도부는 합수본에 수사 공개와 명단을 요청하고, 당원권을 박탈하는 논의에 들어가야 한다”고 덧붙였다.