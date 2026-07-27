‘코코 프라푸치노’ 라인업 확대…27주년 이벤트·굿즈 할인도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 스타벅스 코리아가 27일 ‘레드빈 말차 코코 프라푸치노(사진)’를 출시하고, 신규 여름 프로모션을 시작한다고 밝혔다.

‘코코 프라푸치노’는 코코넛을 활용한 아이스 음료다. 코코넛의 고소하면서도 산뜻한 풍미가 말차·커피·과일과 어울려 인기를 끌고 있다.

대표 코코 프라푸치노는 2024년 처음 출시한 ‘자몽 망고 코코 프라푸치노’다. ‘자망코’로 불리는 해당 제품은 지난해 누적 판매량 670만잔을 돌파하며 프라푸치노 카테고리 판매량 1위를 유지하고 있다. 지난달 출시한 ‘파인애플 블루 코코 프라푸치노’는 2위를 기록했다.

‘레드빈 말차 코코 프라푸치노’는 단팥과 유기농 제주 말차와 펄 토핑으로 구성했다. 코코넛 베이스와 펄 토핑으로 말차·단팥 조합에 색다른 맛을 더했다. 살구 조이풀 메들리 쉐이큰 티, 핑크 피치 코코넛 리프레셔, 코코 콜드 브루 등도 함께 선보인다.

27주년 기념 이벤트도 준비했다. 27일부터 소진 시까지 전 매장에서 제조 음료 포함 2만5000원 이상 구매한 고객에게 이대점 일러스트가 그려진 북 백을 증정한다. 이후 매주 베어리스타 미니어처 키링, 베어리스타 네임택, 메쉬 미니백 키링 등을 증정한다. 또 8월 2일까지 전 매장에서 여름 시즌 굿즈 31종을 20% 할인 판매한다.

스타벅스 최현정 식음개발담당은 “무더위를 시원하게 식혀줄 프라푸치노부터 콜드 브루까지 아이스 음료 라인업을 준비했다”며 “앞으로도 글로벌 트렌드와 고객 취향을 고려한 메뉴를 개발하겠다”고 말했다.

한편 스타벅스는 리워드 전 회원 대상으로 ‘서머 쿠폰’ 2종을 제공한다. 기존 회원에게는 지난 8일 앱을 통해 쿠폰이 지급됐다. 이달 31일까지 신규 가입한 회원은 가입 다음 날 쿠폰이 제공된다. 사용 기한은 내달 14일까지다.