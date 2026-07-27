실제 무역거래 환경 기반 기술검증(PoC) 수행 본사ㆍ해외법인 공동원장 기반 거래정보 실시간 공유

[헤럴드경제=고은결 기자] 포스코인터내셔널은 지난 23일 LG CNS와 함께 실제 글로벌 거래 환경에 블록체인·AI 기술을 적용하는 무역금융 인프라 기술 검증(PoC)을 완료했다고 27일 밝혔다.

포스코인터내셔널은 글로벌 사업 확대에 따라 증가하는 해외법인과의 거래·정산 업무를 보다 효율적으로 관리하고, 무역 현장의 디지털 전환을 가속화하기 위해 이번 PoC를 추진했다. 포스코인터내셔널은 글로벌 무역 네트워크와 실거래 데이터를 기반으로 실증 환경을 제공했고, LG CNS는 시스템 구조 설계와 블록체인·AI 기술 검증을 담당했다.

우선 본사와 해외법인, 거래 파트너 간 거래 정보를 블록체인 공동원장(Shared Ledger) 기반으로 실시간 공유하는 방식을 구현했다. 기존에는 국가·법인별로 거래 정보가 각각 관리돼 계약·정산 과정에서 반복적인 확인 작업이 필요했다. 공동원장 기반 구조에서는 거래 참여자가 동일한 거래 상태를 실시간으로 확인할 수 있어 정보 불일치로 발생할 수 있는 운영 리스크를 줄이고, 계약·정산 업무의 효율성을 높일 수 있다.

매출채권 실물연계자산(RWA) 토큰화 영역에서는 실제 무역 거래에서 발생하는 매출채권을 디지털 자산 형태로 발행하고 이전·정산·거래·관리할 수 있는 구조를 검증했다. 기술 검증에는 기업 금융 환경에 특화된 블록체인 네트워크인 인젝티브(Injective)가 활용됐다.

컴플라이언스와 프라이버시, 규제 대응 기능을 프로토콜 레이어에 반영할 수 있는 인젝티브 네트워크의 구조를 바탕으로 기업 금융에 필요한 통제 기능도 검증했다. 구체적으로 권한 기반 자산 관리와 고객확인(KYC)·자금세탁방지(AML), 투자자 적격성 심사, 자산 전송 제한 등의 적용 가능성을 확인하고 기업 간 매출채권 거래 전반에 블록체인 기술을 활용할 수 있는지를 검토했다.

문서를 자동으로 읽고 오류를 검토하는 AI 에이전트를 신용장(LC)과 무역서류 검토 과정에 적용해, 담당자 숙련도 차이로 발생할 수 있는 검토 품질 편차와 휴먼에러를 줄일 수 있는지 실증했다.

포스코인터내셔널 관계자는 “이번 PoC는 실제 무역 현장 데이터와 프로세스를 기반으로 AI와 블록체인 기술의 적용 가능성을 검증했다는 점에서 의미가 있다”며 “운영 효율화 효과가 확인된 영역을 중심으로 올 하반기 중 파일럿 운영 방안을 구체화할 계획”이라고 말했다.