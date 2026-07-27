‘배라 앱’ 회원에 ‘쓱7클럽’ 2개월 이용권

[헤럴드경제=정찬수 기자] SSG닷컴은 배스킨라빈스와 함께 오는 8월 31일까지 멤버십 ‘쓱7클럽’ 연계 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

‘쓱7클럽’은 월 구독료 2900원에 장보기 결제액의 7%를 고정 적립해주는 장보기 특화 멤버십이다. 신세계몰·신세계백화점몰 최대 7% 할인 쿠폰 등 혜택도 제공한다. 월 1000원을 추가로 내면 OTT 티빙 콘텐츠 혜택도 받을 수 있다.

이 기간 SSG닷컴은 멤버십 회원에게 배스킨라빈스 5000원 할인 쿠폰을 계정(ID)당 1매씩 지급한다. 쿠폰은 2만5000원 이상 구매 시 사용할 수 있다.

배스킨라빈스 앱 이용 고객 중 ‘쓱7클럽’ 미가입 고객에게는 멤버십 2개월 무료 이용권을 제공한다. 배스킨라빈스 앱에서 쿠폰번호를 받은 뒤 8월 31일까지 SSG닷컴 이벤트 페이지에 등록하면 이용권을 받을 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “다양한 카테고리의 인기 브랜드와 제휴해 멤버십 저변을 넓혀갈 계획”이라며 “장보기 적립 외에도 다채로운 혜택을 누려보길 바란다”고 말했다.