신세계 남산 연수원서 ‘매출 부스트 업 클래스’ 50여 중소셀러 참여…영업담당자 노하우 전달

[헤럴드경제=정찬수 기자] G마켓이 중소셀러를 위한 교육 프로그램 ‘매출 부스트 업 클래스(사진)’를 진행했다고 27일 밝혔다.

이 프로그램은 G마켓이 중소상공인과 지역 생산자의 온라인 매출 증대를 지원하기 위해 마련한 오프라인 교육이다. 지난 23일 서울 중구 신세계 남산 연수원에서 열렸다. G마켓이 진행 중인 ‘상생페스티벌’에 참여하는 셀러 50여명이 참여했다.

교육은 G마켓 상품등록 프로그램 소개로 시작해 중소셀러 특화 마케팅 전략, 스타배송 등 G마켓 주요 서비스 활용법을 다뤘다. 강연은 G마켓 담당자와 외부 전문가가 맡았다. 셀러들의 상품별 판매 전략 컨설팅도 이뤄졌다.

‘상생페스티벌’은 G마켓이 중소상공인과 지역 생산자의 온라인 판로 확대와 매출 성장을 지원하는 행사다. 2009년 처음 선보인 정부·공공기관 연계 중소판매자 동반성장 프로그램이다. 올해는 7월부터 10월까지 총 4차례 온라인 기획전 형태로 운영한다. 우수 판매자는 연말 ‘상생 어워즈’를 통해 시상할 예정이다.