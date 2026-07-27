AX 전환 지원 강화…상반기까지 225개사에 2조원 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 성장 잠재력이 높은 중견기업을 대상으로 하는 최대 300억원 금융지원 프로그램 ‘라이징 리더스 300’ 하반기 모집에 나선다.

올해부터는 기존 디지털전환(DX) 분야를 인공지능전환(AX) 분야로 개편해 AI 기반 혁신기업 지원을 강화하고 기업당 최대 300억원 규모의 금융을 지원한다.

산업통상부는 중견기업 전용 금융지원 프로그램인 ‘라이징 리더스(Rising Leaders) 300’ 하반기 참여기업을 모집한다고 27일 밝혔다.

‘라이징 리더스 300’은 산업부와 우리은행이 2023년부터 공동 운영하는 중견기업 금융지원 프로그램이다. 성장 가능성이 높은 중견기업과 중견기업 후보를 대상으로 수출(글로벌 리더형), 연구개발(R&D·K-TECH 선도형), ESG(미래가치 주도형), AX(AX 도약형) 등 4개 분야를 지원한다.

프로그램은 올해 상반기까지 총 225개 기업에 약 2조원 규모의 금융지원을 제공했다. 올해 상반기 공모에서는 35개 기업이 선정돼 약 4660억원 규모의 금융지원을 받았다.

이번 하반기 공모는 기업의 자금 수요에 보다 신속하게 대응하기 위해 모집 시기를 기존 9월에서 7월로 앞당겼다.

특히 기존 ‘DX 도약형’을 ‘AX 도약형’으로 개편한 점이 가장 큰 변화다. 산업부는 M.AX 얼라이언스 참여 등을 통해 AI 전환과 기술혁신을 추진하는 중견기업에 대한 지원을 강화할 계획이다.

신청은 27일부터 8월 14일까지 우리은행과 분야별 전문기관 홈페이지에서 받는다. 분야별 전문기관 추천과 우리은행 금융심사를 거쳐 9월 초 최종 선정기업을 발표할 예정이다.

선정 기업에는 업체당 최대 300억원 규모의 대출과 최대 1.0%포인트의 금리 우대가 제공된다. 이와 함께 맞춤형 컨설팅 등 비금융 서비스도 지원한다.