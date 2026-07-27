엔비디아, 메타, AMD 등 48개 기업 참여 커스프AI 플랫폼 활용…개발 시간 단축 나서 플랫폼 딜리버리 파트너로서 국내 기업 지원

[헤럴드경제=차민주 기자] LG CNS가 엔비디아·메타 등 글로벌 빅테크 기업이 결집한 인공지능(AI) 신소재 개발 협력체에 한국 정보기술(IT) 분야 대표 멤버로 합류한다. 이를 계기로 구축한 글로벌 생태계에 기반해 국내 신소재 기업의 AI 전환(AX)을 본격 지원하겠단 방침이다.

27일 LG CNS는 커스프AI의 글로벌 협력체 ‘AI 머티리얼즈 파운드리’ 창립멤버로 선정됐다고 밝혔다.

AI 머티리얼즈 파운드리는 AI, 화학, 소재, 컴퓨팅 인프라 분야 기업 및 연구기관이 AI를 활용해 신소재 개발 분야 혁신을 주도하는 글로벌 연합이다. 현재 엔비디아, 메타, AMD를 포함한 48개 글로벌 기업과 연구기관이 참여하고 있다. 3M, 머크 등 신소재 분야 글로벌 톱 기업들도 파운드리에 참여해 신소재를 개발 중이다. 커스프AI는 AI 머티리얼즈 파운드리를 통해 산업용 신소재 설계부터 발굴, 검증, 상용화까지 전 과정을 위한 인프라를 제공한다.

이 협력체는 참여 기업의 고품질 실험 데이터, 연구 네트워크, 컴퓨팅 인프라 등을 커스프AI의 에이전틱 AI 플랫폼에 통합, 신소재 개발 비용과 시간을 단축하는 것을 목표로 한다.

LG CNS는 반도체·화학·에너지 등 첨단 산업의 신소재 발굴 기업을 지원하기 위해 커스프AI 에이전틱 AI 플랫폼을 활용할 예정이다. 플랫폼에 우수한 열안정성을 지닌 화합물, 탄소 포집 효율이 높은 소재 등 원하는 물질 개발을 위한 조건과 특성을 입력하면, AI가 학습한 실험 데이터를 토대로 후보 물질을 생성·검증하는 식이다.

LG CNS에 따르면 핀란드 화학기업 케미라는 이 플랫폼을 이용해 수년 걸리던 개발 기간을 6개월 수준으로 단축했다. 또 약 300조 개의 분자구조를 탐색해 20개의 신소재 후보를 도출했다.

아울러 LG CNS는 플랫폼 딜리버리 파트너로서 글로벌 연구 생태계를 활용해 국내 제조·소재 기업의 신소재 개발을 지원하겠단 방침이다. 고가의 연구 장비나 대규모 AI 인프라 없이도 플랫폼 중심으로 개발 환경을 구축하는 식이다. 플랫폼에 적용할 소재 데이터 처리부터 검증 결과 해석, 플랫폼 운영, 유지보수까지 실행한다.

LG CNS는 커스프AI 플랫폼이 기술 유출과 지식재산권(IP)에 대한 안전장치도 갖췄다고 강조했다. 고객사 데이터는 독립된 전용 서버에서 격리·관리되고 AI 모델 학습에 재사용되지 않는다. 신소재 관련 특허 소유권도 의뢰 기업이 갖도록 명확히 하고 있다.

한편, 커스프AI는 AI와 소재 과학을 결합해 신소재 개발 과정을 단축하고, 최적화된 신물질을 AI를 통해 설계·탐색하는 플랫폼을 개발한 AI 스타트업이다. 지난 2024년 노벨물리학상 수상자인 제프리 힌턴 등이 자문위원으로 활동하고 있다. 최근 약 6800억원(약 4.5억 달러) 규모의 투자를 받아 약 4조원의 기업가치를 인정받았으며, 아마존 창업자 제프 베이조스가 주요 투자자로 참여했다.

장민용 LG CNS 화학/전지사업부장은 “신소재 개발 분야에서 비용과 시간 효율성을 높이는 것은 기업 핵심 경쟁력으로 직결된다”며 “AI가 선택이 아닌 필수인 만큼, 국내 제조·소재 기업이 AI 기반 신소재 연구 생태계를 활용해 사업 성과를 조기에 창출할 수 있도록 AX 파트너의 역할을 다할 것”이라고 말했다.