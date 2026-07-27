전국 교장·교감, 교사 위한 하계 프로그램 기업가정신 수업 설계, 교육 역량 강화

[헤럴드경제=김현일 기자] 한국경제인협회(이하 한경협) 기업가정신발전소가 교원들의 기업가정신 교육 역량을 강화하기 위해 27일 전국 교장·교감 및 교사를 대상으로 하계 연수 프로그램을 개최했다.

이번 연수는 다음달 4일까지 한국교총 종합연수원에서 진행된다. 프로그램은 ‘기발한 스쿨 CEO(최고경영자) 교실’(교장·교감 대상), ‘기발한 경제 교실’·‘기발한 기업가정신과 리더십 교실’(교사 대상) 등 3개 과정으로 구성됐다.

연수의 첫 과정인 ‘기발한 스쿨 CEO 교실’에서는 홍성국 혜안리서치 대표, 박정호 명지대 교수 등이 강연을 진행한다.

한경협은 오는 29~31일 교사 대상 참여형 프로그램 ‘제3기 기발한 교사 캠프’를 개최한다. 초청된 교사 40명은 기업가정신 수업용 지도서를 직접 설계해볼 수 있다.

캠프는 강태수 KAIST 초빙교수, 지상철 고려대 창업경영대학원 교수의 강연과 더불어 삼성 이노베이션 뮤지엄 견학, 기아 오토랜드(AutoLand) 화성 투어 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

또한, 직전 캠프 수료 후 기업가정신 수업을 성공적으로 설계한 강한겨레 대원국제중 교사가 특별 강연에 나선다.

정철 한경협 기업가정신발전소장은 “기업가정신은 미래 세대가 변화에 능동적으로 대응하고 새로운 가치를 만들어가는 데 필수적인 핵심 역량”이라며 “이번 연수와 캠프를 통해 교사들이 기업가정신을 깊이 이해하고, 이를 교육 현장에 효과적으로 접목함으로써 기업가정신이 우리 청년들에게 확산되기를 기대한다”고 밝혔다.