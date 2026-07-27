미스토코리아, 기빙플러스와 자원순환형 캠페인 ‘리턴 투 케어’ 추진 폐자원을 재가공한 파우치와 위생용품으로 탄소중립과 복지 나눔 동시 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)는 지난 7월 24일 지역 내 기업인 미스토코리아(대표 김지헌), 재단법인 기빙플러스(대표 남궁규)와 함께 자원 순환형 사회 공헌 캠페인 ‘리턴 투 케어(Return to Care)’ 프로젝트를 통해 마련된 업사이클링 파우치 및 위생용품 450세트 전달식을 가졌다고 밝혔다.

성북구 보문동에 있는 미스토코리아(대표브랜드 휠라)의 ‘리턴 투 케어’는 2023년부터 이어져 온 자원 순환형 사회 공헌 캠페인이다. 활용도가 낮아진 불용 재고나 폐의류 등 폐자원을 실용적인 새 제품으로 재탄생시켜 지역사회에 환원하는 취지로 추진됐다. 올해는 재단법인 기빙플러스까지 힘을 보태 민관 협력의 가치를 높였다.

특히 성북구가 구 업무 전반에 걸쳐 탄소중립 실현과 기후 위기 대응을 위해 선도적인 정책을 펼쳐온 만큼, 미스토코리아의 자원순환 나눔 철학과 구의 정책 방향이 부합해 이번 민관 협력이 성사됐다. 전달된 업사이클링 파우치와 위생용품 세트는 성북구 관내 10~20대 취약계층 여성 청소년 450명에게 지원된다.

이날 성북구청에서 열린 기부 물품 전달식에서 성북구와 미스토코리아, 기빙플러스는 물품이 지역 내 꼭 필요한 청소년들에게 차질 없이 전달될 수 있도록 긴밀히 협력하기로 약속했다.

이승로 성북구청장은 “이번 지원은 자원순환이라는 환경적 가치와 이웃 나눔이라는 복지적 가치가 결합한 매우 뜻깊은 모범 사례”라며“성북구가 추진해 온 탄소중립 정책의 방향성과 기업의 선한 사회 공헌 가치가 어우러져 청소년들에게 실질적인 도움으로 연결됐다”며 감사를 표했다. 이어 “앞으로도 민간기업 및 전문 기관과 손잡고 촘촘한 복지 안전망과 지속할 수 있는 친화적 나눔 문화를 확산시켜 나가겠다”고 강조했다.