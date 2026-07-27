8월 5일까지 접수… 공간 사용료 전액 면제로 초기 창업 부담 경감 사회적경제기업·예비 창업가 대상… 맞춤형 교육 및 교류 협력 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 8월 5일까지 지역 사회적경제 활성화와 창업 기업의 성장을 지원하기 위해 은평구 사회적경제허브센터 입주기업을 모집한다.

모집 대상은 사회적경제기업과 예비 창업가이며, 기업 설립 3년 이내 초기 창업기업 중 사회적경제기업으로의 전환을 희망하는 기업도 신청할 수 있다.

모집 규모는 ▷공유형 4인실 1석 ▷개방형 2석이며, 선정된 기업은 오는 9월 1일부터 입주할 수 있다.

입주기업은 공간 사용료를 전액 면제받고 사무공간을 이용할 수 있으며, 전기·수도요금 등 공공요금만 부담하면 된다. 입주 기간은 1년 단위 심사를 거쳐 최대 3년까지 가능하며, 교육장과 회의실 등 공용시설도 자유롭게 이용할 수 있다.

이와 함께 맞춤형 성장 지원 프로그램과 역량 강화 교육, 지역 내 사회적경제기업과 교류 기회, 각종 지원사업 정보도 제공받을 수 있다.

모집 공고는 은평구청 누리집과 은평구 사회적경제허브센터 누리집에서 확인할 수 있으며, 신청서는 이메일로 제출하면 된다.

김미경 은평구청장은 “사회적경제는 지역사회 문제를 해결하고 지역에 활력을 더하는 중요한 성장 동력”이라며 “사회적경제기업과 예비 창업가가 안정적으로 성장할 수 있도록 맞춤형 지원을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.