[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 박나래 전 매니저의 구속을 둘러싸고 공갈미수 혐의가 결정적인 영향을 미쳤다는 새로운 주장이 나왔다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘연예 뒤통령이진호’은 ‘5억 줄 수 있어요? 박나래 매니저 구속 전말…폭행사태 실체’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 이진호는 박나래 전 매니저 사건의 구속 배경과 양측의 갈등 과정을 설명했다.

이진호는 핵심 쟁점으로 공갈미수 혐의를 꼽았다. 그는 박나래 측이 지난해 말부터 전 매니저 측과 접촉하는 과정에서 한 연예부 기자를 통해 “5억 있으세요? 없으면 4억이라도…”라는 취지의 금전 요구가 전달됐다고 주장했다.

이어 해당 기자도 경찰 조사에서 이 같은 요구를 전달한 사실을 인정한 것으로 알고 있다며, 수사기관이 제3자를 통한 금전 요구를 공갈미수 혐의의 중요한 근거로 판단한 것으로 보인다고 분석했다.

또 전 매니저 측이 이후 합의 의사를 밝히며 백지 합의서를 전달했지만, 박나래 측이 일부 조항을 받아들일 수 없다는 입장을 보이면서 협상이 최종 결렬됐다고 전했다.

이진호는 “직장 내 괴롭힘과 폭행 의혹은 공갈미수 사건과는 별개로 수사가 진행되고 있다”며 “직장 내 괴롭힘 의혹은 독립적으로 조사됐으며, 폭행 논란 역시 양측이 서로 피해를 주장하고 있어 경찰이 함께 조사한 것으로 알고 있다”고 설명했다.

앞서 서울 용산경찰서는 박나래의 전 매니저 신모씨를 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 구속한 뒤 검찰에 송치했다. 경찰은 신씨가 회사 관련 의혹을 폭로하겠다고 압박하며 박나래 측에 회사 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구한 것으로 보고 있다.

이와 함께 회삿돈 약 3000만원을 횡령한 혐의도 적용했다. 함께 입건된 또 다른 전 매니저는 공갈미수 혐의로 불구속 송치됐다.

현재 양측은 공갈미수와 업무상 횡령, 직장 내 괴롭힘, 폭행 등을 놓고 법적 공방을 이어가고 있다.