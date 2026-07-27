전국 1200여 개 수행기관 대상 평가에서 3년 연속 성과와 전문성 인정받아...중랑구, 올해 총 170억 원 투입해 4060명 어르신에 일자리 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 운영하는 노인일자리 전담기관 ‘중랑시니어클럽’이 보건복지부 주관 ‘2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관 평가’에서 우수 수행기관으로 선정됐다.

이번 평가는 보건복지부가 전국 1200여 개 수행기관을 대상으로 2025년 사업 추진 실적과 사업 운영 성과, 공통가점 등을 종합 평가해 결정됐다.

중랑시니어클럽은 3년 연속 우수 수행기관으로 선정됐으며, 서울시에서는 유일하게 복수유형 1그룹(노인공익활동·노인역량활용·공동체사업단) 부문 A등급을 받아 사업 운영의 우수성을 인정받았다.

구는 올해 총 170억 원의 예산을 투입해 50개 노인일자리 사업을 운영하고 있으며, 지난해보다 480명 늘어난 4,060명의 어르신이 참여하고 있다.

특히 중랑시니어클럽은 올해 14개 세부 사업을 통해 전체 참여자의 약 3분의 1인 1151명의 어르신에게 ▷공익활동형 ▷역량활용형 ▷공동체사업단 ▷취업지원 등 다양한 유형의 일자리를 제공하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “중랑시니어클럽의 3년 연속 우수 수행기관 선정은 지역사회를 위해 활발히 활동한 어르신들과 현장의 체계적인 운영이 함께 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보내실 수 있도록 양질의 일자리와 사회참여 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.