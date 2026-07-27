[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 지난 24일 포항융합기술산업지구에 위치한 ㈜코아시스템 신사옥 개소식에 참석해 지역 대표 유망강소기업의 새로운 도약을 축하했다.

이날 행사에는 박용선 포항시장, 송경창 포항테크노파크 원장, 김구암 포항상공회의소 사무국장을 비롯해 지역 중소기업 대표와 임직원 등 80여 명이 참석했다.

개소식은 박제서 대표의 환영사를 시작으로 축사, 기업 소개, 기념촬영, 신사옥 및 생산시설 투어 순으로 진행됐다.

㈜코아시스템은 산업공장 자동화 설비와 로봇 자동화 시스템을 전문으로 공급하는 기업으로, 포항시 유망강소기업 육성사업을 통해 성장한 대표 기업이다.

2015년 포항시 유망강소기업, 2019년 우수유망강소기업으로 선정됐으며 2021년 경북도 스타기업에 이름을 올렸다.

2024년에는 중소벤처기업부 장관 표창과 경북도 중소기업대상 우수상을 수상하는 등 우수한 기술력과 경쟁력을 인정받고 있다.

이번에 문을 연 신사옥은 지상 2층 본사와 지상 1층 공장으로 조성됐다.

본사동에는 경영지원 업무 공간과 기술연구소를 마련하고 공장동에는 산업용 로봇을 활용한 검사·측정 설비 자동화 시스템 구축 등을 위한 최신 설비를 갖췄다.

박제서 ㈜코아시스템 대표는 “기업과 직원이 함께 성장하고 양질의 일자리를 창출해 지역경제 활성화에 기여하는 것은 기업의 중요한 사회적 책임인 만큼 앞으로도 지역과 상생하는 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

박용선 포항시장은 “포항시는 앞으로도 성장 가능성이 높은 지역기업들이 안정적으로 뿌리내리고 세계 시장으로 도약할 수 있도록 기업하기 좋은 산업환경 조성과 맞춤형 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.