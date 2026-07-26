[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 서울·광주 지역 불교 순례단 300여명을 대상으로 진행한 ‘2026 국보·보물 순례 팸투어’를 성공적으로 마무리했다고 26일 밝혔다.

‘천년의 숨결 따라, 국보를 만나다’라는 주제로 열린 이번 행사는 예천의 천년고찰과 국가유산을 탐방하는 프로그램으로, 기도·순례·문화해설·명상을 결합해 순례단의 큰 호응을 받았다.

이날 안병윤 예천군수는 첫 순례지인 한천사에 도착한 순례단을 맞아 환영 인사를 전했으며 순례단은 BTN 불교TV 대표 기도법사인 도안스님의 지도 아래 기도 법회를 봉행하고 보물 ‘한천사 철조비로자나불좌상’을 참배했다.

이어 고려시대 대표 석탑이자 국보인 ‘개심사지 오층석탑’에서는 전문 해설사의 설명을 들은 뒤 탑돌이와 개인 발원 기도를 진행했다.

마지막 일정인 용문사에서는 국보 ‘대장전과 윤장대’를 둘러보며 도안스님의 법문과 사찰 해설을 듣는 시간을 가졌고 예천의 수려한 자연 속에서 심신을 가다듬는 명상과 사찰 답사를 체험했다.

안병윤 예천군수는 “이번 팸투어가 예천의 우수한 문화재와 자연을 전국에 알리고 순례 관광의 가능성을 확인하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 국가유산과 지역 관광자원을 연계한 특색 있는 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.