수도권·강원·충북 북부에는 소나기

[헤럴드경제=김은희 기자] 전국에 본격적인 무더위가 시작된 가운데 월요일인 27일에도 대구와 경산 등 경상권을 중심으로는 극심한 더위가 이어질 것으로 예측된다.

26일 기상청에 따르면 이날 오후 3시 10분 기준 전남 광양과 경북 양산의 최고 체감온도는 38.3도까지 올랐다.

체감온도는 기온에 습도의 영향이 더해져 사람이 느끼는 더위를 정량적으로 나타낸 온도다.

경상권에서 특히 체감온도가 높았다. 함안·의령(37.9도), 북창원(37.8도), 진주 대곡면(37.6도), 김해(37.5도), 경주(37.4도), 포항 기계면(37.3도) 등이 37도를 웃돌았다.

기상청은 27일 대구·경산·청도·고령·포항·경주 중북부·경주 남부 등 경북과 양산·김해·밀양·의령·함안·창녕·합천 중부 등 경남, 광양의 최고 체감온도가 38도 이상까지 오를 것으로 예보했다. 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 이어짐에 따라 기상청은 이들 지역에 폭염중대경보를 발효 중이다.

전국의 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 28~37도로 예상된다. 밤에도 기온이 충분히 떨어지지 않으면서 최저기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야가 나타나는 곳도 많을 것으로 보인다.

중부 지방은 구름이 많겠고 남부 지방과 제주도는 대체로 맑겠다.

수도권과 강원도, 충북 북부에는 늦은 새벽부터 저녁 사이 소나기가 내리는 곳이 있을 전망이다. 예상 강수량은 서울·인천·경기 10~50mm, 강원 북부 동해안·충북 북부·서해5도 5~20mm, 강원 내륙 산지 10~60mm다. 소나기가 내리는 지역에선 일부 돌풍과 함께 천둥 번개가 칠 수 있다.