심한 악취 원인 조사 착수

[헤럴드경제=박세환 기자] 천수만 해역에서는 25일 심한 악취를 풍기는 적갈색 물질이 다량 발견되면서충남도는 원인 조사와 피해 대책 마련에 나섰다고 26일 밝혔다.

박수현 충남지사는 이날 서산 부석면 창리선착장과 부남호 수문 앞 등 피해 현장을 찾아 상황을 점검하고 어업인들 의견을 들었다.

천수만 해역에서는 전날 오전 심한 악취를 풍기는 적갈색 물질이 다량 발견됐다.

지역 어업인들은 이달 홍성호에서 세 차례 방류가 이뤄진 뒤 악취물질이 천수만 일원으로 유입돼 양식 물고기 일부가 폐사하고 좌대 영업에 차질이 빚어졌다고 주장했다.

충남도는 악취물질 성분을 분석하고 홍성호 방류를 포함한 여러 가능성을 열어두고 정확한 발생 원인을 조사할 계획이다.

또 악취물질을 신속히 제거하는 한편 어업인들 피해 상황을 파악해 재발 방지와 근본적 대책을 마련하기로 했다.

박 지사는 “주민들이 청정한 환경에서 어업 활동을 이어갈 수 있도록 현장 목소리를 반영한 대책을 마련하겠다”고 말했다.