[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 이지혜가 최근 발생한 자신의 억대 차량 번호판 실종 사건의 전말을 밝히며 일각에서 제기된 각종 의혹을 일축했다.

지난 25일 이지혜는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “(번호판 실종은) 도난도, 세금 문제도 아니다”라며 최근 불거진 추측성 소문에 대해 직접 해명에 나섰다.

사건은 이지혜가 딸을 유치원에 배웅한 뒤 차량 전면 번호판이 사라진 것을 발견하면서 시작됐다. 그는 경찰서 분실 신고와 구청 재발급 절차를 거쳐 5시간 만에 새 번호판을 교부받았다.

이후 온라인상에서 미성아파트와 신사중학교 인근 길가에 번호판이 떨어져 있다는 시민들의 제보가 이어졌다. 현장을 찾은 이지혜는 헐거워져 떨어진 기존 번호판을 무사히 회수했다.

이지혜는 제보해 준 시민들에게 감사를 표하며 “○○○ 일부 모델의 앞 번호판이 헐겁게 나온 경우가 있다고 하니 차주분들은 점검해 보시길 바란다”고 덧붙였다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있으며, 유튜브 및 방송을 통해 활발히 활동 중이다.