[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군의회 김석기 의원(석적읍)은 지난 24일 열린 제319회 칠곡군의회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 군민이 신뢰할 수 있는 집행부의 공정하고 투명한 인사 시스템 구축을 촉구했다.

이날 발언에서 김 의원은 “최근 우리 군의 인사를 둘러싸고 칠곡군청 공무원 노동조합의 인사규탄 성명서 발표와 1인 피켓시위까지 이어진 현 상황은 지난 2024년도 행정사무감사의 지적 사항이 실질적으로 개선되지 않았음을 보여준다“고 지적했다.

김 의원은 “인사 갈등과 직원 사기 저하가 반복되면 그 피해는 결국 군민이 체감하는 행정 서비스의 질 저하로 이어진다”며 집행부를 향해 세 가지 발전 방향을 제안했다.

김 의원이 제안한 핵심 내용은 인사 기준과 절차의 투명한 공개, 능력과 성과 중심의 공정한 인사 시스템 강화, 전문성을 바탕으로 책임감을 가지고 일할 수 있는 환경 마련 등이다.

김석기 의원은 “권한 분산과 부서별 자율·책임 운영을 통해 행정 효율성을 높여야 한다”며 “공정한 인사가 양질의 행정서비스를 위한 선순환 출발점으로, 칠곡군의 투명한 행정과 군민 중심의 군정을 위해 끝까지 노력하겠다”고 말했다.