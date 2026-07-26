‘바다사자 성지’…관광객과 촬영·인사 나눠 외국인 관광객 “딸이 한국서 공부 원해”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 미국 샌프란시스코를 순방 중인 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 25일(현지시간) 대표적인 관광지인 ‘피어 39’(Pier 39)에 깜짝 등장해 관광객과 소통에 나섰다고 청와대가 전했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “이 대통령 부부는 샌프란시스코의 피어 39를 방문해 현지 시민들과 세계 각국 관광객들을 직접 만나 인사를 나누고 소통하는 시간을 가졌다”며 “피어 39는 바다사자 서식지와 식당, 상점, 거리 공연 등이 어우러진 복합 문화·상업 공간으로, 과거 산업시설이었던 부두가 새로운 명소로 재탄생한 도시재생의 모범사례로 평가된다”고 했다.

이어 “연간 약 1500만 명이 방문하는 이곳은 주말을 맞아 나들이에 나선 시민들과 관광객들의 발길이 이어지며 활기를 띠고 있었다”면서 “이 대통령 부부는 임정택 주샌프란시스코 총영사로부터 피어 39의 도시 재생 과정, 지역의 해양 생태 등에 대한 설명을 들으며 곳곳을 둘러봤다. 이 대통령 부부는 길가의 상점과 거리 풍경을 살펴보고, 해안가를 찾아 바위와 부잔교 위에서 휴식을 취하고 있는 바다사자들의 모습도 지켜봤다”고 했다.

이 대통령 부부가 모습을 보이자 현장 곳곳에서는 ‘환영합니다(Welcome)’, ‘만나서 반갑습니다(Nice to meet you)’라는 환영 인사가 이어졌다고 한다.

시민들과 관광객들은 ‘대통령님(Mr. President)’, ‘한국의 대통령(South Korea’s President)’이라고 외치며 반갑게 맞이했고, 한국어로 ‘안녕하세요’라고 인사를 건네는 이들도 있었다고 안 부대변인은 전했다.

이에 이 대통령 부부는 시민들과 관광객들에게 일일이 손을 흔들어 인사하고, 악수와 하이파이브를 나눴으며, 기념사진 촬영 요청에도 흔쾌히 응했다고 한다. 이 대통령 부부는 어디에서 왔는지, 샌프란시스코에는 어떤 일정으로 방문했는지 등을 묻고 답하며 격의 없이 대화를 이어가기도 했다.

한 외국인 관광객이 자신의 딸이 한국에서 공부하기를 희망한다며 한국에 대한 관심을 전하자 대통령 부부는 반가움을 표하며 함께 기념사진을 촬영했다.

또한 한국에서 왔다며 반갑게 말을 건네는 관광객들에게도 따뜻하게 화답했다고 안 부대변인은 말했다.

이후 이 대통령 부부는 샌프란시스코의 오랜 식당인 스코마스 레스토랑(Scoma’s Restaurant)으로 자리를 옮겨 클램차우더와 파스타 등 현지 음식으로 저녁 식사를 하고 일정을 마무리했다.

안 부대변인은 “이번 방문은 격식 있는 공식 행사장을 벗어나 현지 시민들의 일상 속에서 자연스럽게 교감하고, 세계 각국 관광객들과 직접 소통하기 위해 마련됐다”면서 “시민들과 관광객들의 환영과 이 대통령 부부의 화답은 양국 국민 간 우호를 한층 더 깊게 하는 계기가 됐다”고 평가했다.