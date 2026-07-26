한미일중러 등 참석 “평화적 대화 환경조성 등 외교노력이 최우선 과제”

[헤럴드경제=고은결 기자] 아세안지역안보포럼(ARF) 참가국들이 북한의 핵·미사일 프로그램을 우려하며 한반도의 완전한 비핵화와 대화 재개를 촉구하는 의장성명을 채택했다

26일 연합뉴스에 따르면 지난 23일 필리핀 마닐라에서 열린 ARF 회의의 의장성명이 25일 공개됐다. 한미일중러 등이 참석한 이번 회의에 북한은 지난해에 이어 2년 연속 불참했다.

성명은 “본 회의는 유엔 안보리 관련 결의를 위반한 조선민주주의인민공화국의 지속적인 핵무기 및 탄도미사일 프로그램 개발이 지역의 평화와 안정을 위협하는 우려스러운 상황 전개라는 점에 대해 심각한 우려를 표명했다”며 “본 회의는 모든 관련 유엔 안보리 결의의 완전한 이행을 촉구했으며, 평화적 방식으로 한반도의 완전한 비핵화를 도모하기 위한 국제사회의 노력을 주목했다”고 밝혔다.

또한 “모든 관련 당사국 간 평화적 대화를 위한 유리한 환경 조성을 포함한 외교적 노력이 최우선 과제로 유지되어야 한다며 ”본 회의는 관련 당사국 간 평화적 대화를 위한 유리한 분위기를 조성하는 데 ARF와 같은 아세안 주도 플랫폼 활용 등을 통해 건설적인 역할을 수행할 준비가 되어 있음을 재확인했다“고 했다.

이번 성명에는 지난해에 이어 ‘한반도의 완전한 비핵화’ 표현이 유지됐다. 2024년까지 명시된 CVID(완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화)는 북한이 그동안 반발해온 표현으로, 그보다 낮은 수위의 ‘완전한 비핵화’가 들어간 데는 북핵 문제 진전을 위한 관계 개선을 지향하는 한국 정부의 정책 방향이 반영된 것으로 보인다. 대북 대화와 관련해서도 남북 간 소통이 중단된 현실을 반영해 지난해부터는 ‘대화 재개’를 언급했다.

한편 성명은 남중국해 상황과 관련해 “1982년 유엔해양법협약(UNCLOS)에 부합하는 효과적이고 실질적인 행동강령(COC) 협상을 올해 내에 타결하기 위해 지속해 노력하기를 기대했다”고 밝혔다. 중동 정세에 대해서는 “중동 지역에서 급변하는 상황, 특히 미국과 이란 간의 재개된 적대 행위에 대해 심각한 우려”를 표명하면서 “중동에 지속적이고 항구적인 평화를 가져오기 위한 외교적 노력을 지지”한다고 밝혔다.