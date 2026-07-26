“건국 250주년 맞춰 8개월만 개조” 미사일 방어체계·비상탈출구 등 빠져 공표된 비용 외에 4억달러 추가 투입도

[헤럴드경제=박세환 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 카타르로부터 선물 받은 전용기를 조기 투입하라고 압박하는 바람에 개조를 서두르는 과정에서 비용은 급증하고 안전 기능이 대폭 축소된 것으로 드러났다.

25일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 대통령은 지난해 2월 플로리다 팜비치 공항에서 카타르 왕실용으로 개조됐던 보잉 747-8 여객기 내부를 예고 없이 둘러봤고, 이후 카타르의 기증 소식이 전해졌다.

당시에는 카타르가 먼저 나서서 한 선물인지, 아니면 트럼프 행정부가 먼저 요청했는지에 대한 논란이 일었다.

이후 백악관과 국방부는 미국 건국 250주년(올해 7월 4일)에 맞춰 이 기체를 전용기로 투입하라는 트럼프 대통령의 강력한 지시에 맞추기 위해 개조 작업을 불과 약 8개월 만에 마무리하는 일정에 돌입했다.

이처럼 속도전에 치중한 결과 안전성에는 구멍이 뚫렸다.

기존 에어포스원에 적용돼 있던 비상시 사용하는 하부 추가 탈출구, 추가 보조 전력장치, 첨단 적외선 미사일 방어 시스템 등이 이번 개조 기체에서는 제외된 것으로 나타났다.

비용 문제도 도마 위에 올랐다.

미국 행정부가 공표한 약 4억달러(5850억원)의 개조 비용 외에도, 신규 기체 조종사들의 조기 훈련을 위한다면서 항공기를 따로 임차하고 중고 항공기를 급하게 매입하는 데 4억달러의 추가 예산이 투입됐다.

국방부는 이 같은 비용 일부를 핵전력 현대화 사업인 ‘센티넬’ 예산에서 충당했다고 이 매체는 지적했다.

앞서 NYT는 이 사업 예산 9억3400만달러(1조3660억원)가 명칭이 공개되지 않은 비밀 사업으로 이전됐다고 보도한 바 있다.

크리스 머피 민주당 상원의원은 “기존 에어포스원 개조 비용은 공개하면서 이번 사업은 국가안보를 이유로 의회에도 숨기고 있다”며 “절대 용납할 수 없는 일”이라고 비판했다.