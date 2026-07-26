심상치 않은 올여름 더위, 곳곳 폭염중대경보

[헤럴드경제=박세환 기자] 올여름 더위가 심상치 않다. ‘대프리카(대구와 아프리카의 합성어)’로 불리던 폭염 중심부가 경북 전역으로 확산되고 있다.

일각에서는 ‘극한더위의 시대’에 접어든 것이 아니냐는 관측도 나온다.

26일 오전 11시를 기해 경북 경산과 청도, 대구 시내 일부 지역에 추가로 ‘폭염중대경보’가 발효됐다.

기온도 아침부터 30도 이상 높게 치솟고 있다. 이날 오전 10시 기준 지역별 기온은 대구 32.4도, 경주 33.7도, 구미 32.6도, 안동 30.7도, 포항 33.2도 등이다.

대구기상청에 따르면 대구에서는 달성남부·달성북부·중부에 폭염중대경보가 추가로 내려졌다.

경북에서는 같은 시간 기존 중대경보가 내려져 있던 경주와 포항 이외에 경산과 청도에도 폭염중대경보가 발령됐다. 경북에선 경주 등에는 전날부터 폭염중대경보가 내려진 상태이다.

폭염중대경보는 최고 체감온도가 35도 이상인 상태가 이틀 이상 계속되는 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상일 때 내려진다

폭염중대경보가 내려지지 않은 대구·경북 대부분 지역에는 폭염경보나 주의보가 내려져 있다.

최근 대구·경북의 폭염 양상은 과거와 달라지고 있다는 분석이다.

대프리카로 불리며 전국 최고 더위의 상징이었던 대구뿐 아니라 경산·경주·포항·영덕 등 경북 내륙과 동해안 곳곳에서 대구를 웃도는 기록적인 고온이 잇따르고 있기 때문이다.

기상청 관측 자료를 보면 대구·경북 역대 최고기온은 의성의 40.4도이며, 영덕(39.9도), 경주(39.8도), 포항(39.4도) 등도 40도에 육박하는 최고기온을 기록했다.

자동기상관측장비(AWS)에서는 영천 신녕 41도, 경산 하양 40.6도 등 공식 관측치를 웃도는 극한 고온도 관측됐다.

기상청은 올해 처음 폭염중대경보를 도입했으며, 이는 폭염 위험이 특정 도시를 넘어 경북 전역으로 확대되는 최근 경향을 반영한 조치로 풀이된다.

기상청 관계자는 “최근 폭염은 공간적 범위가 확대되고 지속성도 강해지는 양상”이라며 “대구뿐 아니라 경북 내륙과 동해안에서도 고온 현상이 뚜렷해지고 있다”고 설명했다.