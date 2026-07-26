강한 엘니뇨·유럽 폭염 겹치며 글로벌 농산물 공급 차질 우려 옥수수·밀·커피·코코아 가격 상승 압력…식품 물가 자극 가능성 금융권 “기후 리스크 시장이 과소평가”…원자재 변동성 확대 전망 브라질·서아프리카 작황 변수에 장바구니 물가 다시 흔들리나

[헤럴드경제=서지연 기자] 세계기상기구(WMO)가 올해 하반기 강한 엘니뇨 발생 가능성을 경고한 가운데 유럽을 비롯한 북반구를 덮친 기록적인 폭염까지 겹치면서 글로벌 원자재 시장이 기후 리스크에 촉각을 곤두세우고 있다. 특히 옥수수와 밀, 커피, 코코아 등 주요 농산물 가격이 들썩이면서 빵과 커피, 초콜릿 등 생활물가를 다시 밀어 올릴 수 있다는 전망이 나온다.

25일(현지시간) CNBC에 따르면 상품시장 전략가들은 시장이 기후변화와 극한 기상현상이 원자재 가격에 미칠 영향을 지나치게 과소평가하고 있다고 진단했다. 공급망과 지정학적 변수에 집중해온 시장이 기후 충격이라는 또 다른 인플레이션 요인을 충분히 반영하지 못하고 있다는 분석이다.

WMO는 올해 7~9월 열대 태평양에서 강한 엘니뇨가 빠르게 발달할 것으로 전망했다. 엘니뇨는 태평양 적도 부근 해수면 온도가 평년보다 높아지면서 전 세계적으로 폭염과 가뭄, 집중호우 등 이상기후를 유발하는 대표적인 기후 현상이다. WMO는 올가을까지 강도가 더욱 강해질 것으로 내다봤다.

미국 기상업체 메트데스크의 댄 레너드 미국 예보 책임자는 이번 엘니뇨가 1982년과 1997년, 2015년 대형 엘니뇨를 뛰어넘는 ‘슈퍼 엘니뇨’로 발전할 가능성도 있다고 전망했다. 그는 “일부 원자재는 가격이 크게 오를 수 있지만 북반구 겨울이 평년보다 따뜻해질 경우 천연가스처럼 오히려 가격이 하락하는 상품도 있을 것”이라고 말했다.

가장 큰 영향을 받을 분야는 농산물이다. 폭염과 가뭄, 강수 패턴 변화가 주요 산지의 작황을 악화시키면서 공급이 줄고 가격 변동성은 커질 수 있기 때문이다.

옥수수와 밀은 고온과 가뭄에 취약한 대표적인 작물이다. 커피는 세계 최대 생산국인 브라질의 이상고온과 강수량 변화에 민감하고, 코코아는 최대 생산지인 서아프리카의 폭염과 가뭄으로 생산 차질이 발생할 가능성이 크다. 이들 원자재 가격 상승은 빵과 커피, 초콜릿 등 소비자들이 체감하는 식품 가격으로 이어질 수 있다.

실제 금융권에서도 가격 상승 가능성을 잇달아 제기하고 있다. 프랑스 투자은행 소시에테제네랄은 7월 들어 농산물 가격이 약 7% 상승했으며 코코아·커피·밀 가격은 최근 일주일 동안 8% 가까이 올랐다고 분석했다. 뱅크오브아메리카는 브라질과 태국의 2026~2027년 설탕 생산량이 약 10% 감소할 수 있으며 옥수수 가격도 현재 부셸당 4.7달러 수준에서 5.5~6달러까지 오를 가능성이 있다고 전망했다.

시장에서는 이번 엘니뇨가 단순한 기상 현상을 넘어 새로운 인플레이션 변수로 작용할 수 있다고 보고 있다. 최근 중동 정세 불안으로 비료 공급까지 차질을 빚는 상황에서 기후 충격이 겹칠 경우 식량 가격 상승 압력이 한층 커질 수 있다는 것이다. 투자업계에서는 과거 강한 엘니뇨 때마다 코코아와 설탕, 커피 등 연성 원자재 가격이 큰 폭으로 뛰었던 만큼 이번에도 농산물을 중심으로 원자재 시장의 변동성이 확대될 가능성이 높다고 전망했다.