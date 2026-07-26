3사, 소듐이온배터리 공동 개발 얼라이언스 출범 非 중국 소듐이온배터리 밸류체인 구축 “배터리 소재 공급망 자립화 선도할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 에코프로비엠이 차세대 배터리 경쟁에 대응하기 위해 솔브레인, 애경케미칼과 소듐이온배터리(SIB) 소재 생태계 구축에 나선다. 국내 배터리 산업에서 SIB 소재 기업들이 기술개발을 공동으로 추진하는 것은 이번이 처음이다.

에코프로비엠은 솔브레인, 애경케미칼과 지난 22일 충북 오창 에코프로비엠 본사에서 업무협약(MOU)을 체결하고 ‘K-소듐이온 얼라이언스’를 출범했다고 26일 밝혔다. 이번 협약을 통해 3사는 SIB 핵심 소재인 양극재(에코프로비엠), 전해액(솔브레인), 하드카본 음극재(애경케미칼)의 최적 조합을 개발하고 고객사를 대상으로 공동 프로모션에 나선다.

소듐이온배터리는 비싼 리튬 대신 지구상에 풍부한 소듐(나트륨)을 원료로 사용하는 차세대 배터리다. 원재료가 풍부해 가격 경쟁력이 뛰어날 뿐만 아니라, 우수한 안전성과 긴 수명, 저온 특성을 바탕으로 에너지저장장치(ESS) 및 보급형 전기차 시장의 유력한 대안으로 꼽힌다. 특히, 중국의 리튬인산철(LFP) 기술수출 제한 등 공급망 무기화 리스크가 커지면서, 전략적 대체 기술로 주목받고 있다.

에코프로비엠은 지난 4년간 SIB 양극재 개발에 집중한 끝에 중국 경쟁사 대비 우위의 기술 및 성능을 확보했고, 연산 1000톤 규모의 파일럿 생산 라인을 구축한 바 있다.

SIB가 글로벌 셀 제조사 및 완성차(OEM) 업체에 공급되기 위해서는 양극재뿐만 아니라 전해액과 하드카본 음극재까지 전 소재 전반의 맞춤형 성능 최적화가 필수적이다.

에코프로비엠은 국내 핵심 소재 기업들과의 전방위적 협력으로 SIB 기술 완성도를 조기에 끌어올림으로써, 글로벌 시장 영향력을 끌어올리겠다는 구상이다.

이번 업무협약에 따라 3사는 SIB 양극재, 전해액, 하드카본 소재의 공동 연구개발을 추진한다. 에코프로비엠은 SIB 양극재 개발 및 양산 기술 확보를 추진하고, 솔브레인은 전해액 및 첨가제 기술을, 애경케미칼은 하드카본 개발 및 양산 기술 확보를 각각 담당한다.

아울러 3사는 소재의 성능 최적화를 위해 개발품을 상호 제공하고 평가 결과를 공유하며, 이를 바탕으로 글로벌 시장을 겨냥한 공동 프로모션을 진행할 방침이다.

에코프로비엠은 이미 확보한 SIB 양극재 준양산 라인과 기술력을 바탕으로 전체 프로젝트를 총괄 리드한다. 특히 이번 협력의 핵심은 ‘패키지 설루션’ 전략이다. 개별 소재를 단품으로 공급하는 기존 방식에서 벗어나 3사의 기술을 최적화한 토탈 소재 솔루션을 셀 제조사와 글로벌 완성차(OEM) 업체에 일괄 제공해 고객사의 개발 기간을 단축하고 성능 검증 효율성을 극대화한다는 전략이다.

최경세 솔브레인 중앙연구소장은 “K-소듐이온 얼라이언스가 국내 SIB 생태계 조성과 글로벌 경쟁력 확보의 계기가 될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.

김준형 애경케미칼 중앙연구소장은 “3사의 핵심 소재 기술을 결집해 SIB 경쟁력을 높이고 국내 SIB 산업 생태계 활성화에 이바지할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

정현수 에코프로비엠 미래기술담당장은 “SIB는 원가 경쟁력과 우수한 저온 성능을 바탕으로 LFP를 대체할 차세대 배터리 기술로 주목받고 있지만 지금까지 국내 소재 생태계가 충분히 구축되지 않아 상용화에 속도를 내기 어려웠다”며 “이번 협력을 통해 민간 차원의 기술 협력을 본격화하고 국가 차원의 연구개발 지원이 뒷받침된다면 국내 SIB 산업의 글로벌 경쟁력을 한층 높일 수 있을 것”이라고 말했다.

변인순 충북도 AI과학인재국장은 “이번 협약은 정부의 국토공간 대전환 프로젝트에 따라 충북이 성장엔진 산업의 지산학연 협력 허브로 자리매김하는 중요한 발판”이라며 “충북도는 지역 전략산업인 이차전지 분야에서 기업과 대학이 일체화된 인재양성 체계가 뿌리내릴 수 있도록 제도적 지원과 행정적 협력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

한편, 에코프로비엠은 최근 서울 여의도 NH투자증권 본사에서 열린 주주간담회에서 유상증자를 통해 마련한 재원을 바탕으로 오는 2030년까지 매출액 11조원, 영업이익 1조원을 달성하겠다고 포부를 밝힌 바 있다.

인도네시아 니켈 제련소 지분 확보를 통해 원가 경쟁력을 확보하는 한편, 헝가리 공장 투자를 통해 유럽 전기차 시장을 적극 공략하겠다는 복안이다.