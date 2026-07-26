동남아 최대 축구 축제 첫 타이틀 후원 11개국 대표팀 한 달간 경쟁 차량 스티커·SNS 캠페인 전개 2028년까지 아세안 축구 10개 대회 후원 월드컵 이어 아세안컵까지

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 동남아시아 최고 권위 축구대회 전면에 나섰다. 격년제로 열리는 아세안 국가대표 축구대회가 올해부터 ‘아세안 현대컵’으로 이름을 바꾸고 한 달간의 열전에 돌입했다.

현대차는 타이틀 스폰서로 처음 참여한 동남아시아 축구대회 ‘아세안 현대컵’이 지난 24일(현지시간) 오후 캄보디아 프놈펜 모로독 테코 국립경기장에서 개막했다고 26일 밝혔다.

개막전에서는 싱가포르가 캄보디아를 2-1로 꺾고 첫 승을 거뒀다.

아세안 현대컵은 1996년 시작된 동남아시아 대표 국가대항 축구대회다. 올해부터 현대차가 타이틀 스폰서로 참여하면서 대회 명칭도 새롭게 바뀌었다. 지난 2024년 대회는 TV와 디지털 스트리밍을 합쳐 누적 시청자 수 5억4000만명 이상을 기록했다.

이번 대회는 지난 24일부터 다음달 26일까지 약 한 달간 열린다. 베트남, 인도네시아, 태국, 말레이시아 등 아세안 11개국 대표팀이 우승을 놓고 경쟁한다.

현대차가 이번 대회에 공을 들이는 것은 동남아시아 시장에서 축구의 영향력이 크기 때문이다. 동남아 축구는 국가대표팀 경기가 열릴 때마다 지역 팬덤이 강하게 결집하는 대표 스포츠 콘텐츠다. 현대차로서는 대회 후원을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 각국 고객과 접점을 넓힐 수 있는 기회다.

최근 완성차업계에서는 단순 광고보다 스포츠·문화 콘텐츠를 활용한 지역 밀착형 마케팅이 강화되고 있다. 현대차도 FIFA 월드컵, 남미 클럽 축구대회 코파 리베르타도레스 등 글로벌 축구 파트너십을 이어오며 축구를 브랜드 경험의 주요 축으로 활용해 왔다.

현대차는 이번 대회를 계기로 현대자동차와 함께, 하나되는 아세안’이라는 슬로건을 내걸었다. 국가와 문화가 다른 동남아시아 팬들을 축구로 연결한다는 메시지를 담았다.

디지털 캠페인도 병행한다. 현대차는 아세안 응원 문화와 젊은 세대의 에너지를 보여주기 위해 유명 인플루언서 아르칸 디카와 협업한 콘텐츠를 선보인다. 아르칸 디카는 지난해 인도네시아 전통 보트 경주 응원 퍼포먼스로 글로벌 SNS에서 화제가 된 인물이다.

현대차는 지난 7일 아르칸 디카가 깜짝 등장한 대회 메인 필름을 공개했다. 대회 기간 중에는 그가 주인공으로 등장하는 별도 소셜 콘텐츠를 배포해 아세안 팬들의 응원 열기를 온라인으로 확산한다는 계획이다.

팬 참여형 캠페인도 진행한다. 현대차는 동남아시아 각국의 문화와 응원 분위기를 반영한 차량용 스티커를 제작해 오프라인 딜러망과 경기장 팬 부스에서 무료로 배부한다. 팬들이 직접 차량을 꾸미고 대회 응원에 참여하도록 유도하는 방식이다.

대회 개막 전에는 태국, 말레이시아, 베트남, 인도네시아 등 주요 국가를 도는 트로피 투어도 진행했다. 축구 팬들이 우승 트로피를 직접 볼 수 있도록 한 행사다.

대회 기간에는 경기장 브랜딩, 키즈 에스코트 프로그램, 중계 방송 그래픽 노출 등 타이틀 스폰서 활동도 이어간다. 차량 구매 고객을 대상으로 계약금 지원, 특별 할인 등 프로모션도 운영한다. 딜러 전시장에서는 단체 경기 관람 행사와 공식 굿즈 증정, 결승전 직관 경품 행사도 진행할 예정이다.

현대자동차 관계자는 “아세안 현대컵™은 아세안 전역의 축구 팬들을 하나로 묶는 열정과 화합의 가치를 담고 있다”며 “‘현대자동차와 함께, 하나 되는 아세안’ 캠페인을 통해 팬들에게 특별한 경험을 제공하고, 아세안 공동체 정신을 함께 기념할 수 있어 뜻깊다”고 밝혔다.

현대차는 이번 아세안 현대컵™을 시작으로 2028년까지 아세안 유나이티드 FC가 주관하는 클럽 대회, 23세 이하 대표팀 대회, 여자부 대회 등 총 10개 대회를 공식 후원한다. 이를 통해 동남아시아 축구 생태계 전반과 접점을 넓히고, 현지 고객과의 브랜드 경험을 강화한다는 계획이다.

한편 현대차그룹은 이달 막을 내린 2026 FIFA 북중미 월드컵도 공식 후원하며 글로벌 브랜드 인지도를 높였다. 현대차그룹은 이번 대회에 역대 최대 규모의 공식 차량을 지원한 데 이어, 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 하프타임 무대에 세우는 등 모빌리티와 로보틱스를 결합한 브랜드 경험을 선보였다.