[헤럴드경제=도현정 기자] 이라크의 실용외교가 미국 보수세력으로부터 눈총을 사고 있다. 알리 알-자이디 이라크 총리의 당선에 미국 보수세력이 크게 기여했는데, 알리 알-자이디 총리가 실용외교라는 명목으로 현시점 미국의 최대 적(敵)인 이란과 협력하는데에 ‘배신감’을 느낀다는 것이다.

미국은 중동 지역에서의 주도권 확보를 위해 이라크에 친미(親美) 정권을 세우기 위해 노력해왔고, 실제로 알-자이디 총리는 도널드 트럼프 대통령의 전폭적인 지지 덕에 당선이 됐다. 알-자이디 총리는 지난 14일 백악관을 방문해 트럼프 대통령과 회담했고, 이 자리에서 트럼프 대통령은 알자이디 총리를 환대하며 극찬했다. 트럼프 대통령은 알-자이디 총리를 향해 “이라크를 넘어 중동에서 위대한 지도자가 될 것”이라며 “그의 영향력은 중동 전역으로 퍼져나갈 것”이라고 말했다.

알-자이디 총리는 트럼프 대통령과의 회담에서 봉쇄된 호르무즈 해협을 우회해 중동 석유를 지중해 쪽으로 실어나를 수 있는 이라크-시리아 송유관 재건에 대한 지원 약속을 얻어냈다. 이는 이란이 전쟁에서 호르무즈 해협 봉쇄를 최상의 무기로 활용하면서, 국제유가 상승이라는 부담을 지게 된 미국에도 필요한 인프라 투자다. 이라크는 미국의 에너지 기업들의 투자도 끌어냈다.

알-자이디 총리는 이어 지난 23일에 테헤란을 방문해 마수드 페제시키안 대통령과 의장대를 사열하는 등 이란이 전쟁 중임에도 예우를 갖춘 의전을 받았다. 이란과 이라크는 정상회담에서 4개 협정 및 양해각서를 체결했다. ▷도로 운송을 위한 기반을 다지는 것과 ▷호스로비-바그다드 철도 확충 ▷양국 수도 테헤란과 바그다드 간의 자매결연 ▷정부 관리 및 인적 자원의 개발과 교류 등에서 협력하기로 했다.

이를 두고 폭스뉴스 등 미국의 보수성향 언론들은 ‘이라크 총리가 백악관을 떠나자마자 미국과 전쟁중인 이란으로 가 협력을 약속했다’며 곱지 않은 시선으로 보도했다. 미국의 지원으로 당선된 총리가 미국에서 대규모 투자를 얻어놓고, 미국을 떠나자 마자 ‘적국’인 이란에 가서 환대받고 협력을 약속했다는 것이 ‘괘씸하다’는 속내가 읽힌다.

이상보다 현실에 근거한 외교 전략을 보자면 이라크의 입장이 십분 이해된다. 이라크는 지배 체제 안정화를 위해서 미국의 지원을 받아야 하지만, 현실적으로는 국경을 맞대고 있는 이란과 척져서 좋을 게 없다. 미국과의 ‘의리’를 감안해 이란과 등을 돌리면 당장 국경 안보부터 에너지 수입, 철도 연결 등 경제에 타격을 입게 된다.

내부에 시아파 중심 세력들이 강건하다는 것도 이라크로서는 부담이다. 이라크 내에는 이란으로부터 자금과 훈련 지원을 받는 시아파 민병대들이 있고, 이들은 이라크 정규군에 버금가는 실력을 갖추고 있다고 평가된다. 미국은 알-자이디 총리에게 오는 9월 30일까지 친이란 민병대를 무장 해제시킬 것을 요구하고 있다. 그러나 이라크 정권이 무리하게 민병대를 진압하려 들면, 내전으로 비화하거나 정권이 붕괴될 수도 있다. 때문에 이란과 우호적인 관계를 유지하면서 민병대 통제에 대한 암묵적인 양해를 받아내는게 이라크의 외교 목표 중 하나다.

‘모든 곳에서 이익을 취한다’는 알-자이디 총리의 실용주의 노선도 미국과 이란을 오가는 ‘외줄타기 외교’에 영향을 미치고 있다. 알-자이디 총리는 정치에 나서기 전 사업으로 기반을 다진 사업가 출신으로 ‘중동의 트럼프’라고도 불린다. 집권 철학도 정치적 정당성보다는 이익에 따라 움직인다는 기조다.

알-자이디 총리는 이에 따라 상대국에게서 얻을 수 있는 것들은 최대한 얻어내는 실용주의 외교를 펼치고 있다. 미국을 통해서는 인프라 재건과 석유·에너지 자본을 끌어오고, 이란을 통해서는 국경 철도망 연결 및 지역 무역 활성화 등 근거리 경제협력을 얻어내고 있다. ‘중동의 트럼프’의 사업 수완에 ‘원조 트럼프’도 송유관 재건과 석유기업 투자 등 굵직한 이권을 내준 셈이다.