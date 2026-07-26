[헤럴드경제=고은결 기자] 국민연금이 이달부터 리밸런싱(자산비중 재조정)을 재개한 가운데, 월 기준으로 보면 이달은 올 들어 처음 순매수 중인 것으로 나타났다.

26일 한국거래소에 따르면 국민연금이 포함된 ‘연기금 등’은 이달 초부터 지난 24일까지 유가증권시장에서 684억원 순매수했다.

연기금 등은 올 1월(1조8911억원)과 2월(6816억원), 3월(7648억원), 4월(8961억원), 5월(2조1617억원), 6월(2조3370억원) 모두 순매도한 바 있다.

상반기에는 순매도가 매달 거래일 과반을 차지했지만, 이달은 6거래일에 그치고 있다. 내달까지 아직 5거래일 남아있지만, 순매도로 다시 돌아서더라도 규모는 작은 수준에 머무를 것이란 관측이 나온다.

이달 순매수 1위 종목은 SK하이닉스(4258억원)로, 두 달 연속 가장 많이 사들이고 있다. 2위는 SK이노베이션(2247억원)이었고, 뒤이어 에쓰오일(1744억원)과 DB손해보험(1094억원), 셀트리온(953억원), 대한항공(899억원) 등 순이었다.

순매도 1위 종목은 SK스퀘어(5757억원)였다. 뒤이어 삼성전기(3136억원), 삼성생명(1238억원), LG이노텍(1119억원), 삼성전자(1115억원) 등 순이었다.

당초 국민연금의 국내 주식 리밸런싱 유예가 지난달 말부터 종료되고, 이달부터 최대 74조원에 달하는 ‘매도 폭탄’ 행진이 시작될 것이라는 우려가 제기됐지만, 오히려 순매수 흐름이 이어진 것이다.

이에 대해 최근 국내 증시에서의 수급 꼬임과 조정장 국면이 영향을 끼쳤을 것이란 분석도 나온다.

앞서 연기금의 매도 폭탄 우려에 대해 김성주 국민연금공단 이사장은 “단기간 대규모 매도가 될 수 없다”고 반박했고, 정은경 보건복지부 장관 역시 “리밸런싱이 발생하더라도 시장 영향이 최소화되도록 운용 과정을 면밀히 모니터링하겠다”고 언급한 바 있다.