[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시의회 문화복지위원회는 제327회 임시회 기간인 지난 24일 동구 숙천동에 위치한 와글와글아이세상을 재방문해 시설 및 운영사항 등을 점검했다.

와글와글아이세상은 행정안전부의 ‘2021년 지역사회 활성화 기반 조성 사업’을 통해 총사업비 98억원을 들여 지하 1층, 지상 2층 규모로 건립됐으며 2025년 7월 정식 개관했다.

키즈카페형 놀이공간, 도서관, 소극장, 장난감 놀이방, 체육관, 체험실 등 아이들이 창의력을 키우며 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간이 다양하게 마련된 대규모 복합문화시설이다.

문화복지위원들은 그간의 운영 현황 및 사업 경과를 보고 받고 시설 곳곳을 둘러보며 어린이 안전 위협 요인들을 세밀하게 점검했다.

특히 지난해 6월 제317회 정례회 현장 방문 당시 지적했던 소극장 및 어린이도서관의 높은 단차와 경사도, 안전 난간대 미설치 등 안전 위험사항들의 개선 여부와 사후관리 실태를 집중적으로 확인했다.

이재숙 대구시의회 문화복지위원장은 “아이들의 웃음소리가 대구의 일상이 될 수 있도록 안전하고 행복한 성장환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.