고용정보원, 청년패널 분석…부채→구직 실패→동기 저하→2차 노동시장 첫 실증 “졸업 직후 생계 지원·학자금대출 상환기준 완화 등 전환기 정책 필요”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 청년층의 부채가 취업 시기를 앞당기는 대신 구직 실패와 구직 동기 저하를 거쳐 상대적으로 불안정한 일자리로 진입할 가능성을 높인다는 연구 결과가 나왔다. 경제적 압박으로 원하는 일자리를 기다리기보다 취업을 서두르는 과정에서 노동시장 진입의 질이 낮아질 수 있다는 분석이다.

26일 한국고용정보원에 따르면 최근 발간한 '고용패널을 활용한 노동시장 심층분석' 보고서는 청년 부채가 심리적 요인을 거쳐 노동시장 진입에 영향을 미치는 경로를 국내에서 처음으로 실증 분석했다.

연구진은 청년패널조사 2021(YP2021)을 활용해 대학 졸업자 1522명을 대상으로 졸업 이후 첫 임금근로 일자리를 얻기까지의 과정을 추적했다.

분석 결과 부채를 보유한 청년의 평균 부채는 1559만원이었다. 이들의 평균 구직기간은 9.4개월로 부채가 없는 청년(10.6개월)보다 1.2개월 짧았다. 다만 더 빨리 취업한 대신 안정적인 일자리에 진입할 가능성은 낮았다.

연구진은 정규직이면서 저임금 기준을 넘고 노동조합이 있는 300인 이상 기업을 '1차 노동시장', 그 외 일자리를 '2차 노동시장'으로 구분했다. 그 결과 부채가 있는 청년의 2차 노동시장 진입 비율은 70.1%로 부채가 없는 청년(66.6%)보다 높게 나타났다.

구직 실패 경험도 더 많았다. 2차 노동시장에 취업한 청년 가운데 부채가 있는 경우 38.2%가 구직 실패를 경험한 반면 부채가 없는 청년은 25.2%였다.

연구는 단순히 부채와 취업 결과의 상관관계에 그치지 않았다. 부채가 구직 실패를 늘리고, 이 과정에서 구직 의욕과 자신감이 낮아지면서 결국 불안정한 일자리로 이어지는 심리적 경로를 확인했다.

실제로 구직 동기 점수는 부채가 있는 청년이 4.2점으로 부채가 없는 청년(4.4점)보다 낮았다. 연구진은 "부채 부담으로 원하는 일자리를 충분히 탐색하기보다 생계를 위해 불안정한 일자리라도 선택해야 하는 상황이 발생할 수 있다"고 설명했다.

이에 따라 연구진은 대학 졸업 후 6~12개월 동안 생계비와 주거비, 구직활동비 등을 지원하는 '청년 전환기 지원제도' 도입이 필요하다고 제안했다. 아울러 부채로 인한 심리적 위축을 고려해 취업지원과 심리 지원을 연계하는 통합 지원체계도 마련해야 한다고 강조했다.

학자금대출 제도 개선 필요성도 제기됐다. 연구진은 현재 연간 소득 1898만원인 학자금대출 상환기준이 낮아 불안정한 일자리에 취업한 청년들의 부담이 큰 만큼 상환기준 소득을 현실에 맞게 대폭 높일 필요가 있다고 제언했다.